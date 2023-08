Aneta Kręglicka niedawno pojawiła się na pokazie Macieja Zienia i przyćmiła wszystkie inne obecne tam gwiazdy. A było ich co niemiara, m.in. Grażyna Szapołowska, Agnieszka Dygant czy Danuta Stenka. Ci, którzy lubią szczupłe kobiety, byli zachwyceni wyglądem byłej Miss Świata. Oczywiście forma i figura same się nie zrobią, dlatego Aneta Kręglicka nie unika aktywności fizycznej. - Biegam 2/3 w tygodniu, od jakiegoś czasu gram też w golfa (18 dołków, to jest dobry wysiłek) i z powodu braku czasu, obecnie ćwiczę codziennie 30 minut samodzielnie w domu - zestaw ćwiczeń z gumami, ciężarkami, pilates, streching i trochę jogi na różne partie mięśni. Dzięki treningowi w domu nie tracę czasu na dojazdy i na razie zadowalają mnie efekty - wyznała w rozmowie z internautami. Podczas dyskusji padło też krępujące dla wielu pytanie o wagę. Aneta Kręglicka jednak nie zamierzała ściemniać i zdradziła, że waży zaledwie 51 kilogramów! Przy okazji modelka zwróciła uwagę na pewną niezwykle ważną kwestię.

Każda z nas to inna figura, grubość kości, predyspozycje. Dlatego nigdy nie należy się z nikim porównywać, bo zawsze znajdziecie się ktoś szczuplejszy i zgrabniejszy. Ja wsłuchuję się w siebie i po latach doskonale wiem, co mi służy, a co na pewno nie... - podkreśliła Aneta Kręglicka.