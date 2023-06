Edyta Górniak rozbiera się w restauracji. Po festiwalu ucztowała do rana. Mamy zdjęcia!

Aneta Kręglicka - choć szczyt popularności dawno ma już za sobą - od czasu do czasu pojawia się na różnych celebryckich imprezach. Miss Polonia i Miss Świata z 1989 roku przyszła także na pokaz projektanta Macieja Zienia. Na imprezie pojawiło się wiele gwiazd starszej generacji. Wielkie wrażenie zrobiła - jak zawsze perfekcyjnie wyglądająca - Grażyna Szapołowska. Szyku zadały też Danuta Stenka, Agnieszka Dygant i Monika Olejnik. Jednak to Aneta Kręglicka skradła cały show. Niektórzy twierdzą nawet, że słynna polska modelka obecnie wygląda lepiej niż wtedy, gdy zakładała koronę Miss Świata! Zdjęcia, które prezentujemy w naszej galerii, robią piorunujące wrażanie. Aneta Kręglicka odziana była w krótką jeansową kurteczkę oraz połyskującą ołówkową spódnicę. Do stylizacji doszły jeszcze seksowne szpilki, gustowna torebka i ciemne okulary.

Oglądając zdjęcia naszej miss trudno uwierzyć, że skończyła ona już 58 lat! Mało tego, Aneta Kręglicka ma już 23-letniego syna, którym niedawno pochwaliła się w mediach społecznościowych. Chłopak ewidentnie urodę odziedziczył po mamie. Jakiś czas temu na ogół nie budząca kontrowersji była Miss Świata włożyła kij w mrowisko. Napisała między inni o "urodzie z pudełka". W odpowiedzi wiele osób zarzuciło jej hipokryzję.

Kompletnie nie kupuję naciąganych autorytetów, prymitywnych programów telewizyjnych i „osobliwości” w nich lansowanych, promocji sztucznej i wyrysowanej urody z pudełka, sponsorowanych wakacji, zdjęć w wynajmowanych domach i samochodach, pozornie własnych, a jednak nie, marek osobistych, kolekcji i produktów, które też własnością nie są, a tym bardziej nie wynikają z praw autorskich. Oczywiście, to przestępstwem nie jest, ale podważa wiarygodność - pisała Aneta Kręglicka.