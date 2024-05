Diecezja sosnowiecka poszukuje mężczyzn do seminarium. Oto, jakie mają wymagania!

To nie Włochy, to mała miejscowość w Polsce. W wakacje może stać się prawdziwym turystycznym hitem. Mamy zdjęcia!

W diecezji sosnowieckiej poszukują nowych księży. Takie warunki trzeba spełnić, by dostać się do seminarium!

Diecezja sosnowiecka ogłosiła, że trwa nabór do Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Częstochowie. Słynąca z licznych afer katolicka jednostka zaprasza wszystkich chętnych mężczyzn do udziału w rekrutacji, a następnie do pracy w którejś z lokalnych parafii. Na stronie internetowej sosnowieckiej diecezji wymieniono warunki, jakie trzeba spełnić, by zasilić szeregi lokalnego seminarium. To m.in. opinia proboszcza i katechety, a także zaświadczenie o niekaralności. Poniżej przedstawiamy pełną listę wymagań!

WARUNKI PRZYJĘCIA DO WYŻSZEGO MIĘDZYDIECEZJALNEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W CZĘSTOCHOWIE

1. Wymagane dokumenty przy przyjęciu do WMSD w CzęstochowieMaturzyści, studenci, absolwenci studiów pomaturalnych lub wyższych uczelni, pragnący w roku akademickim 2024/2025 podjąć studia i formację do kapłaństwa, oczekiwani są w gmachu Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego przy ul. Św. Barbary 41 w Częstochowie. Powinni przedstawić następujące dokumenty:– prośbę do Rektora WMSD o przyjęcie z podaniem motywów swojej decyzji– własnoręcznie napisany życiorys– świadectwo chrztu i bierzmowania– pełny odpis aktu urodzenia– świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej– świadectwo dojrzałości w oryginale (można dostarczyć w późniejszym terminie); dyplomu kończenia katechizacji w szkole ponadpodstawowej (jeśli nie ma oceny na świadectwie szkolnym)– opinię proboszcza– opinię katechety– świadectwo lekarza rodzinnego o stanie zdrowia (załączając ewentualną dokumentację dotyczącą chorób, przebytych operacji i terapii)– zaświadczenie o niekaralności– dwie fotografie legitymacyjne (w stroju wizytowym, en face)

2. Egzamin wstępny w gmachu Seminarium (ul. św. Barbary 41 w Częstochowie)I termin – 13 lipca br., sobota, godz. 10 00II termin – 14 września br., sobota godz. 10 00

3. Kryteria rekrutacji– Egzamin pisemny: język polski (wypracowanie na wybrany z pięciu podanych na egzaminie tematów z zakresu ogólnej wiedzy i kultury religijnej)– Test pisemny z zakresu Youcat. Katechizm dla młodych

– Rozmowa kwalifikacyjna

4. Zalecana literatura przygotowawcza- Youcat. Katechizm dla młodych

Przypomnijmy, że w ostatnim czasie papież Franciszek mianował bpa Artura Ważnego na nowego biskupa sosnowieckiego. To efekt wielu afer, jakie miały miejsce w jednostce pod rządami bpa Grzegorza Kaszaka, który zrezygnował z urzędu.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Nowy biskup sosnowiecki ODNIÓSŁ SIĘ do medialnych skandali. "Pierwsze skojarzenia miałem..."

W GALERII PONIŻEJ ZOBACZYSZ, NA JAKIE EMERYTURY MOGĄ LICZYĆ KSIĘŻA W POLSCE. TE KWOTY ROBIĄ WRAŻENIE:

Tajemnicza śmierć na plebanii w Sosnowcu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.