63-letnia influencerka chce być smoczycą. Wydała fortunę, aby tak wyglądać

Tiamat Eva Medusa pochodzi z USA, a konkretnie z Teksasu. Na Instagramie jej konto ma nieco ponad 27 tys. obserwujących i dowiadujemy się z niego, że kobieta jest modelką. Ale wyjątkową i niepowtarzalną! I to nie tylko dlatego, że na świat przyszła jako mężczyzna, by po latach wykonać korektę płci. Gdy była dzieckiem, rodzice ją porzucili, co odbiło się na jej dorosłym życiu. A to nie zawsze było lekkie. Nie brakowało w nim aktów przemocy.

Kim jest Tiamat Eva Medusa?

Tiamat przez długi czas nie mogła uporać się z kwestią płci, a gdy w końcu wykonała korektę, postanowiła pójść o krok dalej. Pracowała w banku, ale porzuciła zwyczajne zajęcie dla pasji, jaką stało się zmienianie własnego ciała. Najpierw były liczne tatuaże, w końcu operacje plastyczne i modyfikacje, które nie należą do popularnych. Dzięki temu Medusa jest wyjątkowa, co widać już na pierwszy rzut oka.

Kobieta miała jeden cel - upodobnić się do gada, a najlepiej do smoka. - To było coś w rodzaju osobistego rytuału przejścia, przeistoczenia się z człowieka w gada. Wszystko ma związek z porzuceniem przez moją matkę i ojczyma w lesie w nocy. Byłam wtedy w pierwszej klasie. Zaakceptowałam, że moi rodzice nie byli ludźmi, tylko reptilianami - opowiadała w jednym z wywiadów.

Tiamat Eva Medusa, czyli kobieta-smok. Co zrobiła ze swoim ciałem?

Tiamat chętnie mówi o licznych modyfikacjach ciała i pokazuje je w sieci - i na Instagramie, i na YouTubie. Aby wyglądać niczym smok, kobieta pozbyła się uszu, zmieniła kształt nosa, usunęła większość zębów, rozszczepiła język. Na nadgarstkach i klatce piersiowej ma specjalnie wykonane blizny, a na twarzy i innych częściach ciała tatuaże imitujące łuskę.

Na wszystko wydała około 300 tys. zł. Kobieta-smok obecnie ma 63 lata i od dekady przechodzi metamorfozę.

