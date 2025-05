Nie tylko Justyna Steczkowska. Te polskie gwiazdy po 50 wyglądają jak milion dolarów. Świat może się zachwycać!

Justyna Steczkowska weszła na eurowizyjną scenę i wprawiła widzów z całego świata w zdumienie. Pokazała, że kobieta w wieku 52 lat może śpiewać, tańczyć, latać ze smokami, biegać na ekstremalnie wysokich szpilkach i kręcić się na nich bez zadyszki. Zauważyła to Katarzyna Bujakiewicz, która na swoim instagramowym profilu napisała:

Dziewczyny! Nie ma już miejsca na wymówki. Nie ma już miejsca na "za późno". Nie ma żadnych granic, tylko marzenia do spełnienia! Patrzcie na Justynę Steczkowską - ikona energii, kobieta ogień! 50+ i co? I nic! A właściwie wszystko! Scena płonie, a ona biegnie po niej jak wulkan – z radością, z pasją, z siłą! I daje nam przykład: można mieć 50 lat i więcej, i być w swoim najlepszym momencie życia! Nie narzekamy. Nie mówimy o bólach, tylko o celach! Nie mówimy "nie dam rady", tylko "ZARAZ TO ZROBIĘ!". Każda z nas może być jak Justyna – w swoim domu, w swoim mieście, w swoim życiu.