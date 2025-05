Izabella Scorupco ma blisko 28-letnią córkę! Jest piękna? To mało powiedziane. Uroda po mamie czy po tacie?

Izabella Scorupco, a właściwie Skorupko, ma 54 lata i córkę, która powoli zbliża się do 30! Kiedy to zleciało? Piękna Julia we wrześniu skończy 28 lat. Choć ma bardzo znanych rodziców, o niej w show-biznesie nie słychać. Córka aktorki i hokeisty Mariusza Czerkawskiego jest specjalistką od PR-u i pracuje w agencji marketingowej. Wygląda przy tym jak modelka! Zobaczcie.