Kim jest mama Marii Jeleniewskiej? Zatańczyła z córką w rodzinnym odcinku "Tańca z Gwiazdami"

W 2025 roku Maria Jeleniewska była jedną z uczestniczek 16. edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", emitowanego na antenie Telewizji Polsat. Jej partnerem tanecznym został doświadczony tancerz Jacek Jeschke. W trakcie programu Maria zaskakiwała widzów swoim zaangażowaniem i postępami na parkiecie. W odcinku rodzinnym influencerka zatańczyła z mamą.

Mama Marii Jeleniewskiej – kim jest?

Mama Marii Jeleniewskiej - Iwona na co dzień nie jest osobą publiczną, stała się szerzej znana dzięki działalności córki i jej udziałowi w programie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Iwona Jeleniewska wspiera swoją córkę w karierze, a ich relacja jest pełna ciepła i wzajemnej sympatii. Co więcej, pełni również funkcję menedżerki Marii, pomagając jej w sprawach zawodowych i dbając o rozwój jej kariery.

My best friend, parent and manager

- czytamy na profilu Marii na Instagramie, w opisie zdjęcia z mamą. Z kolei podczas wizyty w "Dzień dobry TVN" celebrytka przyznała:

Nikt jednak by nie zaopiekował się tak mną jak moja mama czy babcia.

Relacja Marii Jeleniewskiej z mamą

Maria Jeleniewska wielokrotnie podkreślała, jak ważną rolę w jej życiu odgrywa mama. Występ w programie był dla Marii okazją do pokazania, jak ważna jest dla niej rodzina. Dodatkowo jako jej menedżerka, pani Iwona czuwa nad profesjonalnym rozwojem córki, pomagając jej podejmować kluczowe decyzje zawodowe.

Nasza relacja jest zaburzona trochę, bo chciałabym nauczyć Marysię, że musi o mnie zadbać, czy otworzyć drzwi, wziąć torbę, a z drugiej strony jak idziemy na event, to ja za nią to wszystko robię. Było to trudne, bo w wieku 15 lat, kiedy zaczęła pracę w internecie, trudno było niektóre wartości pokazać

- przyznaje mama Marii.

Rodzinny odcinek "Tańca z Gwiazdami" i udział mamy Marii Jeleniewskiej

Szczególnym momentem tej edycji będzie odcinek rodzinny, wyemitowany 23 marca 2025 roku, do którego uczestnicy zaprosili swoich bliskich. Maria Jeleniewska zdecydowała się zatańczyć salsę razem ze swoją mamą, Iwoną oraz partnerem Jackiem Jeschke. Jeśli chcesz zobaczyć Marię i jej mamę w akcji, koniecznie zobacz ich występ w "Tańcu z Gwiazdami"!

