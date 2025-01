Polska aktorka dziewczyną Bonda i gwiazdą w "Ogniem i mieczem". Izabella Scorupco nagle zniknęła

Maciek Pela z blondynką u boku. To nie Kaczorowska! Internauci już mówią o romansie. "Pasuje do ciebie ta urocza dziewczyna"

Izabella Scorupco w czerwcu 2025 roku skończy dokładnie 55 lat. To polsko-szwedzka aktorka, która urodziła się w Białymstoku. Jest córką Magdaleny i Lecha Skorupków, jej matka była lekarką, a ojciec muzykiem jazzowym. Do Szwecji razem z mamą przeprowadziła się w wieku zaledwie 8 lat, niedługo po tym, jak jej rodzice się rozwiedli. W wieku 17 lat po raz pierwszy została dostrzeżona przez świat show-biznesu. Reżyser zaangażował ją do melodramatu "Nikt nie kocha jak my", z kolei w 1995 roku zagrała Natalię Simonową w 17. filmie o przygodach agenta Jamesa Bonda. To wtedy zyskała największą, międzynarodową sławę, która mogła przerodzić się w coś wielkiego. Izabella Scorupco nie spoczęła na laurach i zagrała też Helenę Kurcewiczównę w adaptacji powieści Henryka Sienkiewicza: "Ogniem i mieczem". Potem grała w wielu hollywoodzkich produkcjach i wydawało się, że na stałe zagości na salonach. Świetnie radziła sobie nie tylko jako aktorka, lecz także jako modelka. Próbowała też swoim sił w branży muzycznej.

Niespodziewanie jej kariera przystopowała, gdy Scorupco postanowiła skupić się na życiu rodzinnym. Najpierw 14 lipca 1996 roku poślubiła hokeistę, Mariusza Czerkawskiego, z którym doczekała się córki Julii. Dwa lata później doszło jednak do rozwoju. Jej kolejnym mężem był Jeffrey Reymond, amerykański PR-owiec, z którym powiedzieli sobie uroczyste "tak" w 2003 roku. Doczekali się syna: Jacoba Martina, lecz w 2015 roku znowu doszło do rozwodu. Kilka lat później, 5 października 2019 roku, Izabella Scorupco wyszła za szwedzkiego przedsiębiorcę, Karla Rosengrena. Na stałe osiadła w Los Angeles. Co u niej dzisiaj słychać? Nie w głowie jej międzynarodowa kariera. Szczegóły poniżej.

Izabella Scorupco wybrała rodzinę zamiast kariery. W wieku 55 lat nadal zachwyca urodą i sylwetką

Izabella Scorupco jeszcze parę razy zagościła na ekranie, lecz jej przyjaciele i osoby ze środowiska mówiły w mediach, że największą radość sprawia jej życie rodzinne. - Nigdy nie była tak szczęśliwa, jak w dniu ślubu z Karlem - relacjonowali bliscy kobiety. To właśnie małżeństwo z Rosengrenem miało wreszcie przynieść jej wymarzone życie, którego chciała.

Co ciekawe, fani zauważają, że Scorupco nadal mogłaby zrobić karierę. W wieku 55 lat wciąż zachwyca urodą i sylwetką, a zdjęcia i filmy publikowane w jej mediach społecznościowych wzbudzają zachwyt. Takiej figury pozazdrościłaby jej niejedna dwudziestolatka. Czy jeszcze kiedyś o niej usłyszymy? Niewykluczone! Trudno jednak oczekiwać powrotu tak wielkiej kariery, jaką miała za czasów Bonda czy "Ogniem i mieczem".

