Justyna Steczkowska nie przestaje zaskakiwać. Po pełnym mistycyzmu półfinale Eurowizji 2025, artystka opublikowała na swoim Instagramie nagranie z reprezentantem Australii – Go-Jo, znanym jako "Milkshake Man". Wideo szybko stało się viralem w mediach społecznościowych.

Na krótkim klipie oboje tańczą na tle nowoczesnej zabudowy, a energia między nimi wręcz iskrzy. Go-Jo wykonuje charakterystyczne ruchy znane z jego scenicznego występu, a Justyna Steczkowska dopasowuje się do jego rytmu z niesamowitą gracją i prezentuje perfekcyjną figurę w dopasowanej sukience.

W podpisie pod nagraniem Justyna zamieściła zabawny komentarz:

Kiedy Matka Smoków spróbuje Milkshake Mana 🥤🐉” (oryg. "When the Mother Of Dragons gets a taste of the Milkshake Man 🥤🐉”)