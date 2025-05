Tuż po emisji eurowizyjnego programu i ogłoszeniu wyników, Justyna Steczkowska pojawiła się w kuluarach z widocznymi łzami w oczach. Choć nieczęsto pokazuje emocje publicznie, tym razem dało się wyczuć, że ten moment ma dla niej szczególne znaczenie.

Eurowizja 2025: Justyna Steczkowska komentuje wejście do finału

Awans Justyny Steczkowskiej do finału Eurowizji to nie tylko kolejny rozdział w jej karierze, ale również potwierdzenie, że prawdziwy talent i pasja znajdą uznanie zawsze. Jej wzruszające słowa po ogłoszeniu wyników poruszyły serca wielu i pokazały, że mimo wieloletniego doświadczenia, to publiczność jest dla niej najważniejsza.

Kochani, przeszliśmy dalej. Bardzo, ale to bardzo wam dziękuję. Za te wszystkie miłe słowa, za to, że głosowaliście, że namawialiście innych do głosowania. Że cały czas dmuchaliście w nasze skrzydła. Cały zespół jest szczęśliwy. Całujemy was mocno. Trzymajcie kciuki w grande finale. Jeszcze nie wiemy, którzy w kolejności będziemy występować. Wylosowałam kartkę, że decydują o tym producenci - mówiła wyraźnie wzruszona Steczkowska.

Padło też pytanie o to jak śpiewało się Steczkowskiej. Okazuje się, że bardzo dobrze… jak się jednak okazuje, nie obyło się bez niespodzianek!

Dobrze mi się śpiewało na próbie. Tancerze zawsze świetnie tańczą. Ale już o godzinie 21, gdy wyszłam na scenę, lekki pech - wpadł mi pyłek do gardła, co jest masakrą dla wokalisty. Nie wiem, jak mi się udało opanować to. To przeszkadza cały czas w śpiewaniu, szarpie gardło i nie można ciągnąć długich dźwięków, więc cud się jakiś drobny wydarzył, że dośpiewałam to do końca i dośpiewałam to naprawdę całkiem dobrze. Zawsze można lepiej, oczywiście. Ale wierzę, że i tak byliście z nas dumni - przyznała Steczkowska.

Finał z udziałem Justyny zapowiada się niezwykle emocjonująco – zarówno pod względem muzycznym, jak i artystycznym. Eurowizyjna publiczność może liczyć więc na niezapomniane przeżycia i występ, który każdy na długo zapamięta!

