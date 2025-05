Występ Justyny Steczkowskiej w Eurowizji 2025 był jednym z najbardziej wyczekiwanych momentów tegorocznej edycji konkursu. Artystka, która powróciła na eurowizyjną scenę po trzydziestu latach od debiutu, pojawiła się jako druga uczestniczka wieczoru, prezentując utwór "Gaja". Kompozycja była inspirowana słowiańsko-grecką symboliką to opowieść o harmonii człowieka z przyrodą i duchowością.

Już po zwycięstwie w krajowych eliminacjach "Gaja" była typowana jako jedna z najmocniejszych propozycji na Eurowizji. Sama Justyna nie ukrywała, że udział w konkursie to dla niej emocjonalny powrót i wyzwanie artystyczne. Marek Sierocki, który od lat śledzi konkurs w rozmowie z dziennikarzami portalu pudelek.pl wyznał, jak podobał mu się występ Steczkowskiej.

Rewelacja. Po prostu wbiło mnie, że tak powiem, w fotel. I piosenka, i w ogóle wszystko- całość. Świetnie zaśpiewała Justyna. To było doskonale przygotowane. Szacun dla Jacka Dybowskiego, który to reżyserował, realizacyjnie, na najwyższym, światowym poziomie. Tancerze - super. Takie trendy w tańcu, w ruchu scenicznym, jakie są wśród największych gwiazd na świecie. I myślę, że ten występ przejdzie do historii... - wyjawił w rozmowie Sierocki.

Zapytany o to czy Steczkowska zrobiła jakieś postępy od czasów preselekcji, bez zastanowienia odpowiedział, że tak.

Zdecydowanie lepiej. I trochę inaczej, ale naprawdę - super, super. W telewizorze to wyglądało obłędnie. Świetnie zrealizowane. Myślę, że to zostało tak perfekcyjnie przygotowane, bo Justyna jest taką perfekcjonistką. We wszystkim, co robi, jest perfekcyjna - wyjawił.