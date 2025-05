Nie Steczkowska, tylko KAJ. To Szwecja wygra Eurowizję 2025?

Choć Justyna Steczkowska zyskuje coraz większą sympatię fanów Eurowizji, to według bukmacherów to nie Polska, a Szwecja jest faworytem do wygrania 69. Konkursu Piosenki Eurowizji w Bazylei. Tamtejszy zespół KAJ, z nietypowym, pełnym humoru utworem "Bara bada bastu", uznawany jest za najpoważniejszego pretendenta do zwycięstwa. Co ciekawe, za sukcesem Szwedów stoi również polski akcent – współautorem ich piosenki jest pochodzący z Polski Robert Skowroński.