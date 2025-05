Justyna Steczkowska tuż przed swoim wielkim występem na Eurowizji. "Stałam się lepszym człowiekiem"

To nie była wpadka?

Eurowizja 2025. 30 lat, ta sama data, ci sami ludzie

Nie tylko data sprawia, że tegoroczny start Justyny Steczkowskiej na Eurowizji 2025 ma wyjątkowy wymiar. W Bazylei Justynie towarzyszą dziś Jacek Dybowski i Ewa Gil – osoby, z którymi debiutowała na Eurowizji w 1995 roku. Tamten występ reżyserował Dybowski, a Gil była jej makijażystką. Po trzech dekadach znów są razem, tworząc wyjątkowy zespół.

Jesteśmy z Ewą przyjaciółkami od 30 lat. Pracujemy razem nieustannie. To niesamowite, że znów jesteśmy tu w trójkę

– mówi wzruszona artystka. Wspomnienia prowadzą ją także do Elżbiety Skrętkowskiej – osoby, która pozwoliła jej pokazać swój talent szerokiej publiczności, zapraszając do "Szansy na sukces". Jak podkreśla Justyna, to dzięki takim osobom mogła zbudować swoją artystyczną drogę.

Steczkowska gorzko o swoim występie na Eurowizji sprzed 30 lat

Choć technicznie występ w 1995 roku był dopracowany, a produkcja na najwyższym poziomie, Justyna przyznaje, że odbiór nie był taki, jakiego oczekiwała.

Ludzie byli mili, produkcja świetna, wszystko jak powinno być. Ale nie spodobałam się publiczności tak bardzo, jakbyśmy chcieli. To złamało mi serduszko

– wspomina szczerze Justyna Steczkowska. Tamten moment okazał się dla niej lekcją pokory i siły. Zamiast się poddać, zrozumiała, że porażki są nieodłączną częścią rozwoju. Steczkowska podkreśla, że przez ostatnie trzy dekady uczyła się nie tylko rozwijać swój warsztat, ale przede wszystkim siebie jako człowieka.

Najbardziej dumna jestem z tego, że stałam się lepszym człowiekiem. Nie dla sukcesów, nie dla medali, ale dla siebie i innych

– wyznaje. Wszystkie trudne momenty, zawodowe zawody i życiowe zakręty utkały ją na nowo. Dziś, jak sama mówi, nie absorbuje sobą innych, stara się być empatyczna i dobra dla ludzi, z którymi pracuje.

Mam nadzieję, że nie pracuje się ze mną źle

– rzuca z charakterystycznym uśmiechem.

Powrót na Eurowizję po latach – z nową siłą i nowym głosem

Dziś Justyna Steczkowska wraca na Eurowizję nie tylko jako artystka z ogromnym doświadczeniem, ale przede wszystkim jako kobieta świadoma swojej wartości i drogi:

Nie próżnowałam przez te 30 lat. Uczyłam się, rozwijałam głos, swoje talenty. Ale przede wszystkim uczyłam się być dobrym człowiekiem.

Cała Polska trzyma kciuki za Justynę

Wieczorem znów usłyszymy Justynę na eurowizyjnej scenie. Tym razem nie jako debiutantkę, ale jako artystkę, która z pełną świadomością staje przed milionową publicznością. I choć ona sama przyznaje, że scena uczy pokory, jedno jest pewne – bez względu na wynik, Justyna już dziś jest dla nas zwyciężczynią.

