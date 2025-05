Polska na Eurowizji. 30 lat, miliony głosów i zawsze to samo - porażka, bo "sąsiedzi nas nie lubią!"

Edyta Górniak i "To nie ja!" – historia jedyna w swoim rodzaju

Dublin, 1994 rok. Edyta Górniak (52 l.) wychodzi na scenę, choć niewiele brakowało, by w ogóle nie wystąpiła. Nasza reprezentantka zaśpiewała na próbie jurorskiej fragment piosenki po angielsku, czym postawiła całą delegację na baczność, bo złamała regulamin. Skandal? Owszem. Ale skuteczny!

Cała Europa mówiła o "tej Polce", która nie znała zasad. Dopiero później wyszło na jaw, że świetnie wiedziała, co robi. Po takim preludium wyszła na scenę i przeszła do historii. Jej "To nie ja" do dziś wywołuje ciarki na plecach fanów Eurowizji znad Wisły, a Edyta na zawsze została "tą jedyną, która prawie wygrała".

Zobacz także: Eurowizja 2025: Jak głosować na Polskę? Justyna Steczkowska wraca dokładnie po 30 latach!

Lata pełne prób, błędów i niezręcznych chwil

Po tym sukcesie apetyty mieliśmy zaostrzone, ale dań głównych był brak. Justyna Steczkowska (52 l.) w 1995 roku – piękna, zjawiskowa, ale "Sama" nie podbiła Europy. 18. miejsce mówiło wszystko. Rok później Kasia Kowalska (51 l.) – tylko trochę lepiej - 15. miejsce. A w 1997 roku Anna Maria Jopek (54 l.) i 11. pozycja – nawet niezła, ale kto dziś to pamięta?

Później było już tylko gorzej. Przegrywali wszyscy – Mietek Szcześniak (60 l.), Blue Café, Andrzej Piaseczny (54 l.). Każdemu zarzucano to samo: "za mało energii", "za bardzo po polsku", "kto to wybrał?!". Jedynym jasnym punktem było Ich Troje w 2003 roku. Kicz, plastik, niemiecki refren i... 7. miejsce. Drugi najlepszy wynik w naszej historii. Przypadek? Nie sądzimy.

Zobacz także: Eurowizja 2025. Ogromna awantura związana z ekipą Justyny Steczkowskiej! Tancerz nie wytrzymał

Donatan, Cleo i Michał Szpak – nadzieje, które się nie spełniły

Kiedy wszyscy myśleli, że Polska odpuści Eurowizję na dobre, wróciliśmy, z przytupem i folkową kolorystyką. Donatan (40 l.) i Cleo (41 l.) w 2014 roku pokazali Europie "Słowanki", które ubijały masło i robiły karierę na TikToku, zanim było to modne. Oficjalnie 14. miejsce, ale w głosowaniu widzów – ścisła czołówka. Rok później Monika Kuszyńska (45 l.) była piękna i wzruszająca, ale jak na Eurowizję… trochę za spokojna.

Dopiero Michał Szpak (34 l.) w 2016 roku porwał tłumy. Jurorzy zignorowali jego "Color of Your Life", ale widzowie dali mu 3. miejsce. Ostatecznie skończył na 8. pozycji, co i tak było jak podium po latach porażek.

Zobacz także: Eurowizja 2025. Justyna Steczkowska żenująco potraktowana przez zagraniczniaków. Co za brak taktu!

Rafał, Blanka, Luna – czyli znów to samo

Potem znów spuściliśmy głowę. Rafał Brzozowski (43 l.) w 2021 roku przeszedł do historii… ostatnim miejscem w półfinale. W 2022 Krystian Ochman (25 l.) z "River" wszedł do finału, zajął 12. miejsce, ale przepadł w szumie większych widowisk. W 2023 roku pojawiła się Blanka (25 l.) z "Solo" – niby hit internetu, niby viral, ale Eurowizji nie podbiła. 19. miejsce mówi samo za siebie. Rok później Luna (25 l.) nawet nie dostała się do finału. Słowem – typowy polski rollercoaster.

Justyna Steczkowska wraca po swoje?

I oto jesteśmy. 2025 rok. Justyna Steczkowska wraca dokładnie 30 lat po swoim eurowizyjnym debiucie. Tym razem z utworem "Gaja", który ma dać Polsce drugą szansę na sukces. Czy historia zatoczy koło? Polacy znów wierzą, że "tym razem się uda". I niech pierwszy rzuci pilotem ten, kto nie krzyknął przed telewizorem "GŁOSUJEMY!" choć raz w życiu.

Zobacz także: Eurowizja 2025. Justyna Steczkowska zaszalała z czerwienią! Jej gorset imitował nagie ciało. A tancerze? Tego jeszcze nie było. Zerknijcie i oceńcie sami!

Zobacz więcej zdjęć. Eurowizja 2025 tuż tuż. Tak Justyna Steczkowska paradowała w drodze na próbę generalną

Justyna Steczkowska martwi się Eurowizją. Wokalistka planowała swój występ zupełnie inaczej Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Quiz. Polska na Eurowizji. Kto zajął najwyższe miejsce w historii konkursu? Pytanie 1 z 13 Najwyższe miejsce w historii Polski na Eurowizji zajęła/zajął? Edyta Górniak Michał Szpak Blanka Następne pytanie