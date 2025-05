Justyna Steczkowska przed festiwalem Eurowizja 2025 zmaga się z żenującym zachowaniem zagranicznych dziennikarzy

Justyna Steczkowska czuje moc przed festiwalem Eurowizja 2025. Nasza diwa wraca na eurowizyjną scenę po 30 latach. W 1995 roku jej występ okazał się - delikatnie mówiąc - średni. Polka uplasowała się na odległym 18. miejscu i wydawało się, że na Eurowizję już nie wróci. A jednak - znów jest na festiwalu i tym razem wydaje się, że może być znacznie wyżej w klasyfikacji końcowej. Świadczyć o tym może choćby nagranie z próby Justyny Steczkowskiej czy rozmaite dodatki, takie jak wywołujące ogromne emocje damskie stroje tancerzy. Atutem naszej piosenkarki jest też wyjątkowa oryginalność. Nigdy nie wiadomo, czym zaskoczy. Ostatnio na przykład furorę zrobiła jej wystrzałowa kreacja, w której przechadzała się po ulicach Bazylei (właśnie w tym szwajcarskim mieście odbędzie się festiwal Eurowizja 2025). Mimo nawału pracy Justyna Steczkowska nie zapomina o najbliższych. Znalazła czas, by nagrać piękne słowa do swojego syna, które wyemitowane zostały w sobotnim odcinku "Halo, tu Polsat". Niestety część zagranicznych dziennikarzy wobec naszej artystki zachowuje się żenująco.

Eurowizja 2025. Justyna Steczkowska niezadowolona! Kolejna kłoda rzucona pod nogi

Justyna Steczkowska pytana o wiek przez zagraniczniaków. Diwy to nie rusza

Przed festiwalem Eurowizja 2025 52-letnia Justyna Steczkowska regularnie jest pytana o swój wiek. Nie dość, że to nieeleganckie, to jeszcze nudne. W końcu, ile razy można pytać o to samo... Zagraniczniacy uczepili się wieku "Jusi" niczym rzep psiego ogona. Justyna Steczkowska na szczęście ze swojego wieku umie żartować - niedawno mówiła, że ma... 152 lata - i rozmaite przytyki jej nie ruszają. W rozmowie, która odbyła się w ramach podcastu "Plot Twist", diwa odniosła się do nietaktownych pytań zagranicznych dziennikarzy.

W ogóle nie przywiązuję do tego wagi, dlatego że mam po prostu inną filozofię życia. Życie nie jest opowieścią o czasie, tylko o naszej drodze, naszej własnej historii i rozwoju, więc czy masz, 10, 15, 25, 60, 80, 100, 105 lat, to jest historia o tobie, twoim rozwoju, twojej drodze. Wiek nie ma specjalnego znaczenia. (...) Wszystkie wybory, których w życiu dokonujesz, niosą za sobą swoje konsekwencje i tyle

- podkreśliła Justyna Steczkowska.

Jeśli ktoś wypomina czas kobiecie albo komukolwiek, jest to kompletnie bez sensu. Naprawdę kobiety potrafią być najszczęśliwsze w wieku lat 70. Młodość nie jest synonimem szczęścia. Tylko własne rozumienie siebie samego - to przynosi szczęście

- dodała nasza reprezentantka na festiwalu Eurowizja 2025.

