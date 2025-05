Liam Payne nie spisał testamentu. Wiadomo, do kogo trafi jego ogromna fortuna

Justyna Steczkowska (52 l.) po równo trzydziestu latach wraca na Eurowizję! Piosenkarka po raz pierwszy w konkursie Eurowizji reprezentowała Polskę w 1995 roku. Zajęła wtedy 18. miejsce. W tym roku piosenkarka wraz ze swoim zespołem przygotowała prawdziwie eurowizyjne show! Zdjęcia oraz wideo z pierwszej próby trafiły do sieci. Oj, dzieje się, dzieje na tej scenie!

"Gaja" w Bazylei prezentuje się po prostu spektakularnie! Już sam strój Justyny Steczkowskiej robi ogromne wrażenie! Artystka postawiła na odważny, futurystyczny kostium z wycięciami, inspirowany smoczą skórą. Za projekt odpowiada Katarzyna Konieczka, znana projektantka, która wcześniej współpracowała z takimi gwiazdami jak Madonna czy Lady Gaga. W programie "Pytanie na Śniadanie" piosenkarka opowiadając o swoim kostiumie stwierdziła, że jest "córką smoka".

[Kostium] miał wyglądać jak smok. [...] Tutaj są takie kolce, które nawiązują do smoka i są takie delikatne. Słyszałam, że ktoś zobaczył w tym diabła, więc mocno się pomylił — nie mam nic wspólnego z diabłem - zapewniła.

Na scenie Justynie Steczkowskiej towarzyszą tancerze, którzy razem z nią wykonują niezwykle dynamiczny układ taneczny. Podczas ostatniej próby zaprezentowali się w efektownych kostiumach oraz makijażu, który przypomina smocze łuski. Podczas występu można było zobaczyć również wizualizacje inspirowane żywiołami.

Podczas półfinałowego występu nie zabraknie również i smoka! Został on stworzony przez Marcina Banię. Jak podkreślają twórcy eurowizyjnego show Steczkowskiej - mityczny stwór został "ożywiony" bez użycia sztucznej inteligencji!

Eurowizja 2025: Steczkowska pozamiatała! Fani nie mogą wyjść z wrażenia!

Naszej reprezentantce udało się również przekonać organizatorów Eurowizji do swojej wizji, i tym samym poleci nad sceną niczym prawdziwa matka smoków! Piosenkarka od miesięcy ostro trenowała, by móc podciągnąć się na własnych rękach. Fragment występu, na którym Steczkowska wznosi się w powietrze trafił na oficjalne profile Eurowizji. Internauci zbierają szczęki z podłogi! Pod postem na Facebooku zaroiło się od komentarzy. Jest on też bardzo chętnie udostępniany dalej!

Nie mogę kłamać... to wygląda absolutnie epicko; Królowa Eurowizji 2025; Ta pani wie, jak śpiewać i jak występować. Tylko jedna osoba wyróżnia się z dotychczasowych klipów; Smok jest niesamowity! Nadaje świetny klimat; Jest niesamowita! Ma zapewnioną przepustkę do finału; To jest czysty ogień! Zasługuje na przełom na całym świecie - zachwycają się fani konkursu!

