Wpadka Justyny Steczkowskiej zaraz po wylocie na Eurowizję. Wszystko się nagrało!

Justyna Steczkowska (52 l.) po równo trzydziestu latach wraca na Eurowizję! Piosenkarka po raz pierwszy w konkursie Eurowizji reprezentowała Polskę w 1995 roku. Zajęła wtedy 18. miejsce. Rok temu była faworytką polskich preselekcji. Utwór "WITCH Tarohoro" cieszył się sporą popularnością, ale ostatecznie artystka musiała ustąpić miejsce Lunie i jej piosence "The Tower".

W tym roku Justyna Steczkowska nie miała sobie równych! Jej utwór "Gaja" podbił serca nie tylko polskich fanów Eurowizji. W krótkim czasie występ piosenkarki stał się jednym z najchętniej odtwarzanych na oficjalnym kanale konkursu. Obecnie piosenka została odtworzona prawie 4,5 miliona razy!

Piosenkarka wraz ze swoją ekipą od tygodni ciężko pracują nas swoim występem. Niestety, nie wszystko idzie po myśli artystki. Już wiadomo, że pomysł z samodzielnym lataniem nad widownią nie wypali - ze względu na przepisy BHP nie pozwolono Steczkowskiej na tak trudne ewolucje.

No dalej się nie zgodzili, ale jakoś to ominęliśmy, znaczy ominęliśmy... no będzie maszyna, która mnie wyciąga. To, co było spektakularne to to, że ja sama o własnych siłach wiszę i śpiewam. I to było takie, wow, jak to możliwe? No możliwe, jeśli się dużo pracuje, jeśli chce się osiągnąć jakiś efekt i do tego się przyłożysz, no to jest to możliwe. Udało mi się to po paru miesiącach pracy, więc byłam szczęśliwa, że mogę to pokazać w Europie, ale się nie udało, musi mnie wciągać maszyna. Nie wiem po co, skoro sama mogę wlecieć na górę, ale no trudno - mówiła "Super Expressowi" wyraźnie zawiedziona Justyna Steczkowska.