Eurowizja 2025. Justyna Steczkowska niezadowolona! Kolejna kłoda rzucona pod nogi

Jest szansa, że Justyna Steczkowska podbije tegoroczną Eurowizję, choć nie bez problemów. 52-letnia gwiazda wraca na eurowizyjną scenę po 30 latach - bardziej doświadczona i, o dziwo, w jeszcze lepszej formie. Wystąpi z piosenką "Gaja", która już zdobywa popularność.

Ale nie może być zbyt różowo. Już wiadomo, że pomysł z samodzielnym lataniem nad widownią nie wypali - ze względu na przepisy BHP nie pozwolono Stecznowskiej na tak trudne ewolucje. Piosenkarka przekonuje, że jest do tego przygotowania fizycznie, ale "nie" znaczy "nie". Polska ekipa znalazła jednak na to sposób.

Zobacz także: Justyna Steczkowska o medycynie estetycznej. Padły mocne słowa o "naturalności" i "godności"

Steczkowska przez wiele tygodni ciężko trenowała, aby móc latać nad sceną o własnych siłach, ale na Eurowizji jej tego zabroniono. Ekipa to "obeszła".

No dalej się nie zgodzili, ale jakoś to ominęliśmy, znaczy ominęliśmy... no będzie maszyna, która mnie wyciąga. To, co było spektakularne to to, że ja sama o własnych siłach wiszę i śpiewam. I to było takie, wow, jak to możliwe? No możliwe, jeśli się dużo pracuje, jeśli chce się osiągnąć jakiś efekt i do tego się przyłożysz, no to jest to możliwe. Udało mi się to po paru miesiącach pracy, więc byłam szczęśliwa, że mogę to pokazać w Europie, ale się nie udało, musi mnie wciągać maszyna. Nie wiem po co, skoro sama mogę wlecieć na górę, ale no trudno - mówiła "Super Expressowi" wyraźnie zawiedziona Justyna Steczkowska.