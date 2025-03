Justyna Steczkowska od lat jest ikoną stylu. Na scenie wyróżnia się nie tylko charakterystycznym, eterycznym głosem, ale także niebanalnymi stylizacjami, które podkreślają jej indywidualność. Gwiazda z powodzeniem eksperymentuje z modą, łącząc klasykę z nowoczesnymi trendami, dzięki czemu zawsze prezentuje się bardzo interesująco.

Nie sposób nie zwrócić też uwagi na jej urodę - Justyna Steczkowska wygląda niemal tak samo młodo jak na początku swojej kariery. Czyżby rzeczywiście była czarownicą lub nawet wampirem? Wielu jej fanów zastanawia się, w czym tkwi sekret jej wyglądu. Czy to zasługa dobrych genów, zdrowego stylu życia, a może ingerencji medycyny estetycznej?

Justyna Steczkowska szczerze o medycynie estetycznej

Niedawno Justyna Steczkowska udzieliła wywiadu portalowi pudelek.pl, w którym odniosła się do słów Beaty Kozidrak na temat "starzenia się z godnością". Starsza wokalistka nie ma zamiaru tego robić. Co planuje sama Steczkowska? Odpowiedź was zaskoczy.

Godność nie musi być absolutnie związana z urodą. Kobiety lubią być piękne, lubią być podziwiane - w końcu są kobietami, dlaczego ma być inaczej? Uważam, że to sztuka zadbać o siebie w późniejszym wieku, bo to wymaga pracy od nas samych. To nie są tylko pieniądze, jak ludzie twierdzą. To jest ruch, do którego pieniędzy nam nie potrzeba, wystarczy chodzić na spacery, biegać, chcieć. To również nieobżeranie się, niepicie alkoholu, niepalenie papierosów - to jest tylko i wyłącznie nasza praca i nasza decyzja, czy chcemy się starzeć z godnością, czy nie - wyznała Steczkowska.

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób korzysta z zabiegów medycyny estetycznej. Najbardziej widoczne jest to w świecie show-biznesu, gdzie wygląd często ma ogromne znaczenie. Nie brakuje też gwiazd, które otwarcie przyznają się do korzystania z botoksu, wypełniaczy czy liftingów, ale są też takie, które promują naturalne podejście do piękna. Jaki stosunek do medycyny estetycznej ma Justyna Steczkowska? Okazuje się, że wokalistka ma do tego bardzo zdrowe podejście.

Jestem jak najbardziej na tak. Tylko że ja jestem akurat za taką medycyną estetyczną, która nie powoduje drastycznych zmian na twarzy, tylko pozwala utrzymać naszą skórę w dobrym zdrowiu i w dobrej kondycji. Każdy niech robi, jak chce i czuje się z tym, jak chce. Ja lubię wyglądać naturalnie, ale najmłodziej, jak się da w moim wieku - przyznała Justyna.

Justyna Steczkowska szczerze o Eurowizji. 30 lat temu nie miała takiej wiedzy, jak teraz