Na początku kwietnia Justyna Steczkowska w rozmowie z "Super Expressem" zdradziła kulisy przygotowań do występu. Mimo intensywnego treningu i imponującej formy fizycznej, organizatorzy Eurowizji długo nie chcieli zgodzić się na realizację jej pomysłu — lotu nad sceną.

Udało mi się to po paru miesiącach pracy, więc byłam szczęśliwa, że mogę to pokazać w Europie, ale się nie udało, musi mnie wciągać maszyna. Nie wiem po co, skoro sama mogę wlecieć na górę, ale no trudno