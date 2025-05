Justyna Steczkowska jest już w Bazylei, gdzie trwają intensywne przygotowania do konkursu Eurowizji 2025. Gwiazda wygrała polskie preselekcje z przytupem - jej nowy przebój "Gaja" oczarował publiczność. Wielu fanów konkursu wieszczy naszej reprezentantce spektakularny sukces. Jak ocenia swoje szanse sama Steczkowska?

Steczkowska wystąpi ze smokiem

Justyna Steczkowska wystąpi po raz pierwszy we wtorek, 13 maja. Gwiazda ma już za sobą dwie próby. I już wiadomo, że jej wykonanie "Gai" w Bazylei będzie jeszcze bardziej spektakularne, niż to, co widzieliśmy w Polsce. Co się zmieniło?

Steczkowska wystąpi podczas Eurowizji w podobnym, ale jeszcze bardziej efektownym stroju. Za jej plecami, na telebimach, widzowi zobaczą wizualizacje. Na jednej z nich pojawi się mocno bajkowy akcent. Będzie to zionący ogniem smok!

Steczkowska odleci podczas Eurowizji 2025

Polska reprezentantka długo musiała negocjować z produkcją show szczegóły występu. Jak sama mówiła, były problemy techniczne z realizacją jej pomysłów. Ale wygląda na to, że rozmowy skończyły się po myśli Steczkowskiej. Gwiazda, w kulminacyjnym momencie występu "poleci do nieba" na niewidzialnych linkach.

Jak reprezentantce Polski poszła druga próba? Justyna Steczkowska w rozmowie z Eską zdradziła, jak się czuje, czy jest pewna występu i czy przygotowania idą po jej myśli.

"Idzie nam raz lepiej, raz gorzej"

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Eska. Jesteśmy po drugiej próbie. Uczymy się wszyscy nawzajem tego, żeby show było jak najlepsze. Idzie nam raz lepiej, raz gorzej, ale wszyscy się starają. To najważniejsze. Na razie udało się polecieć bez błędów, udało się zdążyć. Jestem o wiele wyżej powieszona niż w Polsce, bo scena jest co najmniej trzy albo cztery razy większa. więc myślę, że robi to wrażenie. Robimy w każdym razie wszystko, żeby tak było. Całuję was mocno, trzymajcie kciuki - mówi Justyna Steczkowska.

69. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Bazylei - półfinały zaplanowano w dniach 13 i 15 maja 2025, a wielki finał, podczas którego zostanie wyłoniony zwycięzca, zobaczymy 17.05.2025. W 2024 roku konkurs wygrał szwajcarski reprezentant Nemo z piosenką "The Code". Trzymamy mocno kciuki za Justynę Steczkowską!

