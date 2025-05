Ruszyły castingi do nowych edycji "The Voice"! Sprawdź, jak się zgłosić, krok po kroku

69. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Bazylei w Szwajcarii, dzięki zwycięstwu Nemo w 2024 roku. Tegoroczne hasło to "United by music", które decyzją Europejskiej Unii Nadawców i Grupy Referencyjnej ESC będzie hasłem przewodnim także dla kolejnych edycji. Wydarzenie organizowane jest w nowoczesnej hali St. Jakobshalle i podzielone na trzy części:

Pierwszy półfinał: 13 maja 2025 (występuje Polska)

Drugi półfinał: 15 maja 2025

Wielki finał: 17 maja 2025

W konkursie bierze udział 37 krajów, a do ścisłego finału zakwalifikuje się 26 reprezentantów: po 10 z każdego półfinału oraz tzw. „Wielka Piątka” (Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania) i gospodarz – Szwajcaria.

Justyna wystąpi z energetycznym, pełnym symboliki utworem „Gaja”, który łączy elektronikę, etno-pop i mocny przekaz ekologiczno-duchowy. Jej kreacja – inspirowana smokiem i motywami słowiańskimi – już teraz robi furorę wśród zagranicznych fanów.

Kto może głosować na Polskę?

W półfinale na Polskę mogą głosować widzowie mieszkający m.in. w: Belgii, Norwegii, Włoszech, Hiszpanii, Szwajcarii, Szwecji, Holandii, ukrainy, Chorwacji, Portugalii, Cypru, Albanii, Słowenii, Islandii, Azerbejdżanu, Estonii i San Marino (głosowanie możliwe tylko z terenu Włoch!). W tych krajach wystarczy oglądać transmisję na lokalnym kanale (np. SVT1 w Szwecji, RAI2 we Włoszech), a numery do głosowania pojawią się na ekranie po występach. Polska ma numer 2, ale forma SMS-a może się różnić – sprawdź lokalną instrukcję! Głosowanie rusza po występie wszystkich artystów w półfinale i trwa kilkanaście minut.

A co z resztą świata?

Jeśli mieszkasz poza Europą – np. w USA, Kanadzie, Brazylii, Australii, Izraelu czy Argentynie – możesz zagłosować w Eurowizji w ramach tzw. „Rest of the World”. Wejdź na ESC.vote w trakcie transmisji i oddaj głos (płatność kartą). Możesz oddać do 20 głosów z jednego numeru/konta. Polska jeszcze nigdy nie zdobyła punktów z „Reszty Świata” – czas to zmienić! Głos Polonii naprawdę ma znaczenie.

Jak i kiedy głosować na Polskę na Eurowizji 2025?

Wtorek, 13 maja 2025

Start transmisji: godz. 21:00 (TVP1, YouTube Eurovision, kanały lokalne)

Głosowanie: po zakończeniu wszystkich występów, trwa ok. 15 minut

Głosowanie na Eurowizji 2025 - najważniejsze informacje!

Możesz głosować tylko, jeśli mieszkasz w kraju biorącym udział w półfinale lub przez ESC.vote

Polska ma numer 2, ale sprawdź formę głosowania lokalnie

Głosuj przez aplikację Eurovision lub ESC.vote (płatnie)

Oddaj nawet 20 głosów

Nie przegap transmisji – głosowanie działa tylko na żywo!

Powrót z przesłaniem i... historią

Pierwszy start Justyny Steczkowskiej zakończył się 18. miejscem, ale przez lata Justyna zyskała status jednej z najbardziej charyzmatycznych artystek w Polsce. Teraz powraca z utworem, który – jak sama podkreśla – „jest głosem dla tych, którzy go nie mają”. 13 maja 2025 roku o godz. 21:00 historia zatoczy koło. I to widzowie zdecydują, czy Justyna ponownie wejdzie do finału.

Justyna Steczkowska chwilę po próbie na Eurowizji 2025