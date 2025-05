Pogrzeb babci Barona. "Trzeba to przeżyć. Ale jak?". Poruszający komunikat

Piotr Musiałkowski partnerował Magdzie Narożnej w "Tańcu z Gwiazdami"

Widzowie programu „Taniec z Gwiazdami” mogli bliżej poznać Piotra Musiałkowskiego w 16. edycji show, w której wystąpił jako partner Magdaleny Narożnej – charyzmatycznej wokalistki zespołu Piękni i Młodzi. Ich duet był nie tylko pełen emocji, ale także dystansu. Publiczność podziwiała energie pary i chemię na parkiecie, co przełożyło się na niezłe noty i uznanie w mediach społecznościowych.

Zobacz też: Kulisy gorętsze niż brazylijska samba! Tak wyglądał półfinał „Tańca z Gwiazdami” od środka. Te zdjęcia nie kłamią

Ważne ogniwo teamu Justyny Steczkowskiej – Eurowizja 2025

Kolejnym krokiem w błyskawicznie rozwijającej się karierze Musiałkowskiego jest jego udział w jednym z największych wydarzeń muzycznych na świecie. Piotr Musiałkowski dołączył do ekipy tanecznej Justyny Steczkowskiej, która reprezentuje Polskę na Eurowizji 2025. To nie tylko ogromny prestiż, ale też dowód na to, jak bardzo ceniony jest w branży za profesjonalizm, precyzję i sceniczne obycie. Piotr jest jednym z niewielu tancerzy-mężczyzn w Polsce, którzy potrafią tańczyć na szpilkach. Pomysł wykorzystania tego typu tańca podesłał Justynie na Instagramie... i tak się zaczęło.

Ja się cieszę z tego, że mój pomysł się sprawdził i że dalej żyje. Że wystąpię na Eurowizji. Dla mnie to spełnienie marzeń, że mogłem mieć tak duży wpływ na to jako fan, który kiedyś tylko oglądał Eurowizję w telewizji, a teraz ma wpływ na to, że tak, a nie inaczej, ten występ będzie wyglądał w naszej reprezentacji

- zdradził tancerz w rozmowie z TVP.

Zobacz: Zaskakujące zmiany przed finałem "Tańca z Gwiazdami"! Wszystkiemu winna... Justyna Steczkowska?!

Kariera Piotra Musiałkowskiego – taniec, pasja i międzynarodowe sukcesy

Piotr Musiałkowski to tancerz z krwi i kości – doświadczony instruktor i charyzmatyczny performer, który od ponad dekady zaraża pasją do ruchu. Posiada dyplomy Instruktora Fitness oraz Instruktora Zumba Fitness, jednak to taniec sceniczny jest jego największą specjalnością. Karierę rozpoczął już jako nastolatek. Może pochwalić się najwyższą klasę taneczną „S” w tańcach latynoamerykańskich. Ma na koncie liczne sukcesy w prestiżowych turniejach zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Nieustannie doskonali swoje umiejętności – uczestniczył w warsztatach u światowych mistrzów tańca w takich metropoliach jak Los Angeles, Nowy Jork, Londyn, Paryż czy Madryt. To właśnie tam szlifował swój unikalny styl, który dziś zachwyca widzów na małym ekranie i wielkich scenach.

Kim prywatnie jest Piotr Musiałkowski?

Choć zawodowo odnosi kolejne sukcesy, prywatnie Piotr Musiałkowski pozostaje raczej tajemniczy. Nie epatuje życiem prywatnym w mediach społecznościowych, koncentrując się na pracy i rozwijaniu swojej pasji. W środowisku tanecznym znany jest jako pracowity perfekcjonista, ale też dusza towarzystwa – zawsze uśmiechnięty, serdeczny i lojalny wobec swojej artystycznej ekipy.

Sonda Justyna Steczkowska ma szansę wygrać Eurowizję 2025? Tak! "Gaja" jest świetna! Nie ma, nie nadaje się Nie wiem