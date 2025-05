Eurowizja 2025. Ogromna awantura związana z ekipą Justyny Steczkowskiej! Tancerz nie wytrzymał

Wiemy, co dalej z Nataszą Urbańską. Odchodzi z "The Voice Kids", ale "otworzyły się kolejne projekty". Szczegóły

Eurowizja 2025. Justyna Steczkowska stawia na oryginalność

Justyna Steczkowska po raz drugi w życiu wystąpi na festiwalu Eurowizja. Wcześniej brała w nim udział... 30 lat temu. Wówczas jednak nie udało się podbić Europy. Justyna Steczkowska z utworem "Sama" uplasowała się na odległej 18. pozycji. Teraz apetyty są zdecydowanie większe. Polska diwa od dawna przygotowuje się do występu. Artystka jest już w Bazylei, gdzie odbywa się festiwal Eurowizja 2025. Do sieci trafiło już nagranie jednej z prób. Justyna Steczkowska zaprezentowała się kapitalnie! Wcześniej fani mogli ją spotkać na ulicach szwajcarskiego miasta. Uwagę przykuwał jej oryginalny ubiór. Oryginalność to zresztą znak firmowy Justyny Steczkowskiej. Podczas Eurowizji 2025 nasza diwa ma na scenie wystąpić... ze smokiem. Nie to jednak wzbudza największe emocje, tylko ubiór ekipy Justyny Steczkowskiej. Z tego powodu wybuchła wielka afera w sieci.

Awantura o stroje tancerzy Justyny Steczkowskiej. Piotr Musiałkowski reaguje: "Dzikie mamy czasy"

Nie wszystkim przypadły go gustu stroje tancerzy z teamu naszej piosenkarki. Chodzi o to, że mężczyźni wystąpić mają w butach na obcasie i w sukienkach. Część internatów nie kryje oburzenia. Wiele komentarzy nie nadaje się do cytowania. W końcu nie wytrzymał Piotr Musiałkowski, tancerz od Justyny Steczkowskiej. Padły mocne słowa.

Każdy oryginalny artysta łamie stereotypy i budzi emocje. A że najgłośniejsi są hejterzy? No cóż... Takie dzikie mamy czasy, które sprzyjają złym emocjom. Jestem przyzwyczajony do tego, że każda prawdziwa sztuka jest w jakiś sposób komentowana, ma swoich fanów i antyfanów. Tak było od zawsze, więc za specjalnie się tym nie przejmuję. Poza tym nie za bardzo mam czas czytać te negatywne komentarze, bo jesteśmy skupieni na występie. Jestem przekonany, że finalnie wszystko będzie dobrze i mam nadzieję, że Polska będzie z nas dumna i doceni to, co szykujemy na występ

- podkreślił tancerz w rozmowie z portalem Jastrząbpost.pl.

Justyna Steczkowska chwilę po próbie na Eurowizji 2025