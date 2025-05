Prawdziwe oblicze Justyny Steczkowskiej. Domownik się wygadał! Tajna wiedza

Pogrzeb babci Barona. To, co zrobił Daniel Olbrychski, odbiera mowę! Żałobnicy znieruchomieli

Eurowizja 2025. Justyna Steczkowska w świetnej formie

Justyna Steczkowska jest teraz centralną postacią w polskiej muzyce. Już we wtorek, 13 maja, nasza reprezentantka powalczy o awans do finału festiwalu Eurowizja 2025. Wokalistka już od jakiegoś czasu przebywa w Bazylei, gdzie w tym roku odbywa się impreza. Wielkie emocje wzbudzają stroje tancerzy Justyny Steczkowskiej. Mężczyźni mają bowiem pojawić się w butach na obcasie i spódniczkach. Z kolei sama piosenkarka zadawała szyku, przechadzając się po ulicach szwajcarskiego miasta w osobliwej kreacji. To jednak dodatki - najważniejsze jest to, co sama Justyna Steczkowska zaprezentuje na scenie. A już wiemy, że jest w świetnej formie, co nieustannie pokazuje na próbach. Artystka liczyć może na wsparcie najbliższych, w tym syna Leona Myszkowskiego, który także próbuje (i to z sukcesami) swoich sił w muzyce.

Prawdziwe oblicze Justyny Steczkowskiej. Syn ujawnia

25-latek pojawił się w sobotę, 10 maja, w studiu "Halo, tu Polsat". Czekała tam na niego niespodzianka - specjalne nagranie od mamy. Justyna Steczkowska odniosła się do nowego kawałka syna. Utwór powstał we współpracy z Markiem Dutkiewiczem, znanym autorem tekstów piosenek. Jest to cover legendarnego przeboju Kombi "Słodkiego, miłego życia".

Eurowizja 2025. Justyna Steczkowska druga! Szczegóły pierwszego półfinału

Śmiem twierdzić, że nawet wersja Leona jest lepsza niż oryginalna. Jestem dumna, że mam takiego syna. Ma pasję, jest dobry, empatyczny, zabawny, bywa bardzo miły. A przede wszystkim dobrze się z nim pracuje. To, co doceniam, to nieustanna chęć rozwoju, nauki i pasja. Do zawodu, do życia, do ludzi (...). Bądź sobą synu, to jest najważniejsze. I taki, jaki jesteś, jesteś absolutnie wystarczający. Ja jestem z ciebie dumna i kocham cię całym sercem

- powiedziała do syna stacjonująca obecnie w Bazylei diwa. Co na to Leon Myszkowski? Powiedział, że do pochwał od mamy jest przyzwyczajony. Niespodziewanie zdradził też, jak wygląda prawdziwe, domowe oblicze Justyny Steczkowskiej, gdy akurat nie występuje na festiwalu Eurowizja.

Poza tym, że reprezentuje nasz kraj na Eurowizji, to jest normalnie mamą w domu. Chodzi w dresach i w kapciach czasem, sprząta chałupę

- wygadał Leon.

