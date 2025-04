Justyna Steczkowska ujawniła swój prawdziwy wiek. Nakłamała nawet w paszporcie! Szok

Nasza tegoroczna reprezentantka na Eurowizji nagrała właśnie wideo promocyjne, które trafiło na oficjalne konto internetowe konkursu. Justyna Steczkowska miała przedstawić się w nim zagranicznej publiczności. Opowiedziała więc o... swoim wieku. Ujawniła, że jest znacznie starsza niż wszyscy myśleli.

- Mam w rzeczywistości 152 lata. I jak to możliwe, że wyglądam tylko na 52? Zaczarowałam odmładzające słowiańskie mantry w mojej piosence, a potem... skłamałam w paszporcie! Przepraszam, ale zadziałało - śmieje się Justyna Steczkowska i zachęca wszystkich do odkrycia prawdziwej mocy swojej piosenki "Gaja".

Wygląda na to, że Jusia znów wzięła przykład z Edyty Górniak, która jakiś czas temu ogłosiła, że jest na ziemi od 4 tysięcy lat? Wywołało to rzecz jasna lawinę memów. Ze swojego "wieku" śmieje się też sama artystka.

NIE PRZEGAP: Komiczne nagranie z Edytą Górniak podbija sieć. "Czekałam na to TRZY TYSIĄCE LAT". Znamy kulisy

W innym nagraniu Jusia miała wskazać swoje wady i cechy, które chciałaby w sobie poprawić. Miała z tym niemały problem.

Na pewno brak cierpliwości. To jest rzecz, nad którą nieustannie pracuję. Co jeszcze chciałabym poprawić? Drugiej rzeczy nie ma. Trzeciej też nie ma

- zaśmiała się i chętniej wymieniła swoje zalety.

ZOBACZ TAKŻE: Steczkowska tak się odstawiła na lotnisko, że aż zaczepił ją bezdomny. Ona naprawdę tak lata samolotem?!

Cechy, które mi pomagają, to na pewno profesjonalizm, upór i swego rodzaju upierdliwa pedantyczność, która innych może denerwować, ale dzięki temu wszystkie szczegóły są dopilnowane. A ja zawsze pilnuję, żeby to, co robię, było najlepsze, jakie może być