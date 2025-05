Eurowizja 2025. Steczkowska zaplątała się w liny! Mamy zdjęcia

To miała być tylko spokojna próba generalna, a skończyło się na emocjonującym wypadku! Justyna Steczkowska, reprezentująca Polskę na Eurowizji 2025, podczas przygotowań do swojego występu w Bazylei zaplątała się we własną scenografię! Chodzi o liny, które mają symbolizować więź człowieka z naturą – motyw przewodni jej eurowizyjnego utworu "Gaja". Na nich też Steczkowska odlatuje "w łapy smoka". Nieoczekiwanie, te same liny niemal unieruchomiły artystkę na środku sceny! Zobacz zdjęcia w naszej galerii.