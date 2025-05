Słowiańskie zaklęcia w piosence Justyny Steczkowskiej. Co kryje mistyczna „Gaja”?

Wystarczy wsłuchać się w „Gaję”, by poczuć, że te dźwięki mają w sobie coś hipnotyzującego. Może właśnie o to chodzi – by przez muzykę dotknąć czegoś, co wymyka się racjonalnym wyjaśnieniom. Justyna Steczkowska tym razem zafundowała nam nie tylko piosenkę, ale muzyczną podróż do świata słowiańskich mocy i zaklęć, które – kto wie – może mogą zadziałać szybciej, niż się spodziewamy.

Nie przegap: Eurowizja 2025: Jak głosować na Polskę?

„Gaja” w całości przypomina rytuał – powtarzane frazy, przywoływanie sił natury, zaklęcia ukryte w agmach. To nie jest zwykła piosenka o miłości czy rozstaniu. To mistyczny hymn o cyklu życia, o bólu, który prowadzi do odrodzenia, o czasie, który wszystko zabiera, ale też wszystko przywraca. Ceremonie tę artystka zaprezentuje już dziś wieczorem na Eurowizji 2025.

Eurowizja 2025. Co oznaczają tajemnicze słowa z piosenki „Gaja”?

Jakie moce kryją się za tymi zagadkowymi dźwiękami? Oto słowiańskie zaklęcia, które usłyszymy w eurowizyjnym utworze Justyny Steczkowskiej:

ZARGO – przywołuje zdrowie, sukces i korzystne zjawiska w życiu;

RAGA – wspiera walczących ze złem i chroni w niebezpiecznych sytuacjach;

URRA – dodaje wiedzy, kreatywności i przyciąga dobre okoliczności;

GARA – pomaga rozwiązywać problemy i otacza dobrą energią;

JARGA – oczyszcza z negatywnych energii, sprzyja zdrowiu i bogactwu;

JARUN – niesie sprawiedliwość, pomaga pogodzić się z losem i odciąć od złej energii;

ERA – chroni dom, rodzinę i przyciąga harmonię oraz dobrobyt;

CZARODORO – według legend posiada magiczną moc jasnowidzenia, ułatwia pokonywanie obsesji, uzależnień i trudnych sytuacji.Z

Zobacz: Eurowizja 2025. Conchita Wurst podsumowała Justynę Steczkowską jednym słowem. Aż nas zamurowało!

Powrót do korzeni – duchowy manifest Justyny

To nie przypadek, że Justyna Steczkowska sięga po słowiańskie agmy właśnie teraz, gdy po 30 latach wraca na eurowizyjną scenę. „Gaja” to nie tylko piosenka. To duchowy manifest, który ma przypomnieć nam o mocy zaklętej w naszych korzeniach. Artystka z pełną świadomością wykorzystuje pradawne dźwięki, by przywołać energię, która ma nieść siłę nie tylko jej, ale i słuchaczom. W czasach pełnych niepokoju i chaosu, sięga po to, co pierwotne – po dźwięki naszych przodków, którzy wierzyli, że świat można kształtować nie tylko czynami, ale i słowem.

Zobacz też: Mroczny klimat, smocze skrzydła i OBŁĘDNE buty! Justyna Steczkowska odsłania eurowizyjną kreację. "Yennefer"

O czym jest "Gaja" Justyny Steczkowskiej. Tekst piosenki

Tekst „Gai” Justyny Steczkowskiej na pierwszy rzut oka może wydawać się prosty – krótkie frazy, powtórzenia, emocjonalne wezwania. Ale to tylko pozory. Pod płaszczem prostoty kryje się poetycki manifest – głos Ziemi, kobiety i samego życia, które nieustannie się odradza i niszczy.

Ranisz moje serceTYKtóry moją miłość masz zaNICNaznaczyłeś sobąMNIEObudziłeś samotnościKRZYKMoje imięGAJAJestemBOGIEMSiłąMoją matkąMIŁOŚĆKiedy płaczęTo we łzach tonie światTulę w swych ramionach zaginiony CZASGAJAJA GAJACZASJA GAJAJestem stwórcą twegoJADuszy zgubą, TwoimOCALENIEMW krwioobiegu płynieCZASŚwięta woda zmywaPRZEZNACZENIEMoje imięGAJAJestemBOGIEMSiłąMoją matkąMIŁOŚĆKiedy płaczęTo we łzach tonieŚWIATTulę w swych ramionach zaginionyCZASMOJE IMIĘ GAJAJA GAJACZASCZASCZAS

Dla jednych „Gaja” będzie po prostu poetyckim utworem z eurowizyjną mocą. Dla innych – przypomnieniem o sile natury, kobiet, miłości i czasu. A dla tych, którzy zechcą się wsłuchać głębiej – prawdziwym muzycznym zaklęciem, które na nowo połączy nas z naszymi słowiańskimi korzeniami.

Justyna Steczkowska niczym matka smoków! Tak będzie wyglądał jej występ na Eurowizji! Jest WIDEO! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.