Kim jest tancerz Justyny Steczkowskiej? Kuba Walica to mistrz High Heels. Nikt nie tańczy na szpilkach tak, jak on!

Kuba Walica pochodzi z Bielska-Białej, ale jego taneczna kariera sięga daleko poza rodzinne strony. Jest absolwentem krakowskiego studium taneczno-choreograficznego, a doświadczenie zdobywał m.in. w Londynie, biorąc udział w prestiżowym Royalty Experience by Yanis Marshall. Znalazł się tam w gronie 20 najlepszych tancerzy z całej Europy, co otworzyło mu drzwi do międzynarodowych produkcji i współpracy z największymi gwiazdami.

Specjalista od High Heels – tańca na obcasach, który robi wrażenie

Choć Walica ma na swoim koncie wiele tanecznych projektów, to właśnie High Heels – taniec na wysokich obcasach – stał się jego znakiem rozpoznawczym. To dynamiczna mieszanka jazzu, hip-hopu i elementów tańca towarzyskiego, wymagająca nie tylko techniki, ale i wyjątkowej ekspresji. Kuba prowadzi warsztaty High Heels w całej Polsce, inspirując zarówno początkujących, jak i zawodowych tancerzy. Uczestnicy cenią go za profesjonalizm, autentyczność i umiejętność wydobywania z ludzi emocji poprzez ruch.

Towarzyszył Justynie Steczkowskiej na Eurowizji

Justyna Steczkowska nie kryje, że Kuba Walica był nie tylko współtwórcą choreografii, ale współautorem całego eurowizyjnego występu. Jego pomysły i zaangażowanie były kluczowe przy tworzeniu tego, co widzowie zobaczyli na wielkiej scenie. Taneczny dialog między nimi pełen był napięcia, emocji i symboliki, która podbiła serca fanów Eurowizji.

Kuba nie ogranicza się tylko do sceny. Studiował również fizjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, co pozwala mu lepiej rozumieć ludzkie ciało i tworzyć choreografie, które są nie tylko efektowne, ale i bezpieczne dla tancerzy. Jego podejście do tańca łączy technikę, świadomość ciała i emocje, dzięki czemu każda jego praca zyskuje głębszy wymiar.

