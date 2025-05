Eurowizja 2025. Co z kolejnością występów w finale? Co z Justyną Steczkowską? Los zdecydował!

Justyna Steczkowska w pierwszym eurowizyjnym półfinale wypadła perfekcyjnie. Czego w jej występie było?! Był ogień (dosłownie i w przenośni), doskonały wokal, taniec, ciekawa choreografia, byli utalentowani tancerze, a kropkę nad i stanowiły... smoki.

Choć Steczkowska nie była pierwszą wokalistką, której podczas podawania eurowizyjnych wyników powiedziano, że przeszła dalej, to gdy w końcu okazało się, że Polska jest w finale, radość była ogromna!

Pierwszy etap za Steczkowską i jej tancerzami. Przed grupą i piosenkarką występ w finale. Oby nie powtórzyła się sytuacja z półfinału, gdy gwiazda miała drobny "wypadek" i obawiała się o swój głos.

(...) już o godzinie 21, gdy wyszłam na scenę, lekki pech - wpadł mi pyłek do gardła, co jest masakrą dla wokalisty. Nie wiem, jak mi się udało opanować to. To przeszkadza cały czas w śpiewaniu, szarpie gardło i nie można ciągnąć długich dźwięków, więc cud się jakiś drobny wydarzył, że dośpiewałam to do końca i dośpiewałam to naprawdę całkiem dobrze. Zawsze można lepiej, oczywiście. Ale wierzę, że i tak byliście z nas dumni - opowiedziała "Super Expressowi" Steczkowska.