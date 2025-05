Ukraińscy artyści na Eurowizji przypominają polskiego Madoxa. Trzeba go wysłać na Eurowizję!

To był numer, który trudno zapomnieć! Mamagama, reprezentanci Azerbejdżanu, rozkręcili eurowizyjną scenę swoim hitem "Run With U". Widzowie szybko wychwycili, że ta piosenka brzmi znajomo… I nic dziwnego – przypominała wielki przebój Daft Punk – "Get Lucky". W komentarzach można było przeczytać, niektórym fanom konkursu przypomina styl grupy Modern Talking, ale w nowoczesnym wydaniu!

Zespól Mamagama - co o nich wiadomo? Historia Azerbejdżanu na Eurowizji

Kim są Mamagama? To trzech gości: Asaf (wokalista), Huss (gitarzysta) i Arif (perkusista). Zespół powstał w 2021 roku i miesza pop, rock i tradycyjne azerskie dźwięki. Na eurowizyjnej scenie zaprezentowali się w pierwszym półfinale, w którym też wystąpiła Polska.

Azerowie zadebiutowali na Eurowizji w 2008 roku i od tamtej pory są w grze co roku. Największy sukces? Wygrana w 2011 – wtedy duet Ell & Nikki zdobył pierwsze miejsce z piosenką "Running Scared". Dzięki temu rok później Eurowizja odbyła się w stolicy kraju – Baku. Poza tym jeszcze dwa razy byli na podium – w 2008 i 2013. Tylko trzy razy nie dostali się do finału – ostatnio w 2018, 2023 i 2024.

Eurowizja 2025 – co i gdzie?

Tegoroczna Eurowizja odbywa się w Bazylei w Szwajcarii – to efekt zwycięstwa Nemo z piosenką "The Code" w zeszłym roku. Hasło imprezy się nie zmienia: "United by Music" – czyli "Zjednoczeni przez muzykę". Konkurs prowadzą trzy gwiazdy: Hazel Brugger, Sandra Studer i Michelle Hunziker. Występuje 37 państw, a emocje – jak zawsze – sięgają zenitu!

