Duch "Solo" nie opuszcza Eurowizji. Skopiowali utwór Blanki i przeszli do finału?!

Eurowizja 2025: Kolejny polski akcent w finale konkursu

Za nami pierwszy półfinał tegorocznego Konkursu Piosenki. O przejście do wielkiego finału walczyły reprezentacji z piętnastu krajów. W szczęśliwej dziesiątce, która w sobotę ponownie wystąpi na eurowizyjnej scenie znalazły się: Polska, Norwegia, Albania, Szwecja, Islandia, Holandia, San Marino, Estonia, Portugalia, Ukraina.

Nas oczywiście najbardziej cieszy awans Polski. Justyna Steczkowska (52 l.) dała prawdziwe eurowizyjne show, czym zyskała sympatię międzynarodowej widowni. Dużą popularnością cieszy się też utwór "Bara Bada Bastu" zespołu KAJ ze Szwecji.

Warto dodać, że za sukcesem utworu stoi także polski producent muzyczny Robert Skowroński, który od lat mieszka w Skandynawii. Na tamtejszym rynku uchodzi za jednego z bardziej cenionych twórców, współpracował m.in. z Margaret czy Darin’em.

Eurowizja 2025: Reprezentacja Szwecji splagiatowała Blankę?!

KAJ zdobył ogromną popularność w Szwecji i Finlandii dzięki swojemu humorystycznemu podejściu do muzyki i śpiewaniu w lokalnym dialekcie. Zespół postanowił wnieść na Eurowizję nieco humoru. Ich utwór "Bara Bada Bastu", czyli "Po prostu kąpiel w saunie", to hołd dla skandynawskiej kultury saunowania.

O skocznej piosence zrobiło się głośno w sieci również z innego powodu. Pojawiły się bowiem głosy, że refren przypomina inny eurowizyjny przebój, a dokładnie "Solo". Chociaż wybór Blanki (25 l.) wzbudził w Polsce ogromne kontrowersje, to dziś jej przebój oraz występ podczas Eurowizji jest ciepło wspominany. A sama piosenkarka doskonale odnajduje się w show-biznesie.

Czyżby niektórzy tak bardzo tęsknili za hitem Blanki, że doszukują się go w innych utworach? Na TikToku pojawił się filmik porównujący refreny "Solo" oraz "Bara Bada Bastu". "Nawet ten sam rytm" - zauważył dociekliwy internauta. Inni użytkownicy sieci raczej nie zgadzają się z tą teorią. Podobny rytm nie wystarczy, by nazwać utwór plagiatem. Część komentujących zwraca z kolei uwagę na to, że to hit Blanki jest podobny do innych piosenek.

To powszechne, że piosenki używają tych samych bitów; Są do siebie ledwo podobne i właściwie niemożliwe jest stworzenie piosenki, która nie brzmiałaby jak inna piosenka na świecie; Melodia jest zupełnie inna, harmonia jest inna, bpm jest inny... po prostu obie mają bardzo ogólny styl; Solo jest również kopią wielu piosenek; To nie są kopie. Bity, tempo, rytm i akcenty wokalne w tych piosenkach są bardzo powszechne i na pewno można znaleźć co najmniej 5 piosenek z tego rodzaju progresją.

