Eurowizja 2025: Kim jest KAJ? Poznaj zespół od „Bara Bada Bastu” – szwedzkiego hitu o saunie

Trio z Finlandii, które śpiewa o saunie, rozbawiło Europę i... rozgrzało bukmacherów! Zespół KAJ, reprezentujący Szwecję na Eurowizji 2025, wjechał do konkursu z piosenką „Bara Bada Bastu” jak wir z sauny – gorąco, absurdalnie i nie do zapomnienia. Komediowy numer w lokalnym dialekcie, tancerze-drwale i parująca sceneria – wszystko wskazuje na to, że to będzie jeden z najbarwniejszych występów tegorocznego finału. A może i... czarny koń konkursu?