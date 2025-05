Młodzieńcza Joanna Brodzik na spotkaniu z fanami. Nie zgadniecie, co właśnie zrobiła!

Joanna Brodzik to słynna serialowa "Magda M." i Kasia z kultowej już serii "Kasia i Tomek". Ale gwiazda nie tylko gra! Właśnie ukazała się jej powieść, którą napisała razem z Mariką Krajniewską. Mowa o pozycji "Kalejdoskopy, Tom 1. Ból". To gratka dla wszystkich fanów 52-letniej Brodzik. Tych nie brakowało na spotkaniu autorskim z gwiazdą!

Zobacz także: Joanna Brodzik wzruszona do granic. Wspomina najbliższą osobę

Joanna Brodzik długo na to czekała. Jak wyznała w sieci, do napisania i wydania powieści przymierzała się aż przez 8 lat! Teraz marzenie stało się rzeczywistością, a Brodzik nie ukrywa dumy. Widać ją na zdjęciach ze spotkania autorskiego. Joanna promieniała.

Gwiazda pojawiła się na wydarzeniu w eleganckim stroju, ale bez "nadęcia". Postawiła na jasny, lekki garnitur. Nonszalanckie wdzianko luźno opływało szczupłą figurę aktorki. Ta nie musiała się za wiele starać, aby przyciągać wzrok. Była szczęśliwa, uśmiechnięta i tryskała energią. Aż trudno uwierzyć, że Brodzik ma 52 lata! Wygląda znacznie młodziej.

Zobacz także: Nie poznaliśmy Joanny Brodzik. A to naprawdę ona! Po Magdzie M. nie ma śladu

Brodzik jest autorką powieści kryminalnej, ale nie jest to zwyczajny kryminał.

Bohaterowie Kalejdoskopów to przeniesione do czasów współczesnych najbardziej rozpoznawalne w zbiorowej świadomości archetypy: Bestia i Wilk, Głupi Jasio, Królowa Śniegu, Czarownica i Czarodziej. Osiem perspektyw na te same wydarzenia, jak w kalejdoskopie, zmieniają motywacje każdego bohatera. Bo istnieje więcej niż jedna prawda – czytamy w oficjalnym opisie powieści.

Na swoim instagramowym profilu Brodzik tak zachęca do sięgnięcia po jej książkę:

Mała społeczność. Próby do spektaklu. Ale pod maskami kryje się coś więcej. Morderstwo…? A może tylko złudzenie? Haker, który traci kontrolę nad własnym ciałem. Polityk, który nie może pozwolić sobie na słabość. Królowa Śniegu, Czarownica, Wilk… To nie bajka. To my – tu i teraz. Wszystko zależy od tego, kto opowiada historię. A Ty… z jakiej jesteś bajki?