Nie poznaliśmy Joanny Brodzik. A to naprawdę ona! Po Magdzie M. nie ma śladu

Joanny Brodzik nie trzeba nikomu przedstawiać. Aktorka, która w styczniu skończyła 51 lat, zrobiła karierę, grając w popularnym serialu "Magda M.". Wcześniej można było ją oglądać w "Graczykach" czy innym telewizyjnym hicie "Kasia i Tomek". Później była gwiazdą "Domu nad rozlewiskiem". Za swoje role zawsze była chwalona i doceniania, a widzowie po prostu ją uwielbiali! Nagle jednak zniknęła z ekranów. Pokazywała się to tu, to tam, jednak skupiona była głównie na życiu prywatnym.

Brodzik od ponad 20 lat jest związana z Pawłem Wilczakiem, którego poznała na planie "Kasi i Tomka". W 2008 r. ich rodzina powiększyła się o bliźniaków. Jan i Franciszek są już 16-latkami, a ich mama znów zawitała na czerwony dywan.

Joanna Brodzik pojawiła się ostatnio na premierze spektaklu "Mayday 3 - Bigamistka". Miała na sobie bordowy garnitur w prążki. Tak elegancko ubrana dziarsko kroiła tort przygotowany dla ekipy i chętnie pozowała do zdjęć. Widać było, że humor gwieździe dopisywał. Wyglądała stylowo, ale zupełnie nie jak wówczas, gdy grała Magdę M.

Ale nic dziwnego. Bo choć trudno w to uwierzyć, to od momentu, gdy rozpoczęto kręcenie serialu, minęło już niemal 20 lat!

Gdy Brodzik grała w "Magdzie M."., była po trzydziestce. Serial przyniósł jej ogromną popularność i rozpoznawalność. Dzięki niemu wybili się też Paweł Małaszyński czy Daria Widawska. Hit zmienił życie Brodzik i ją samą. Gwiazda wspominała w wywiadach, że dzięki roli stała się wrażliwsza. Choć dla wielu fanów już na zawsze będzie Magdą M., nigdy nie czuła zaszufladkowania.

Generalnie, jeśli chodzi o rozpoznawalność, to w większości dzielę obywateli na tych, którzy zwracają się do mnie: per Kasiu, per Magdo lub per Małgosiu. Ta najbardziej liczna grupa zwraca się do mnie właśnie "per Magdo" i zdarzyło mi się nawet w urzędzie, w bardzo poważnej sytuacji urzędowej, usłyszeć wezwanie "Magda Brodzik". I to chyba jest ulubiony mój miks. Jest to więc rola, z którą jestem kojarzona, a dla mnie zarazem wyznacznik dobrze zrobionej roboty - opowiadała Brodzik.