Magda Waligórska i jej mąż schudli aż 25 kilo! Doktor Barbara Jerschina wyjaśnia, jak im pomogła

Magdalena Waligórska i jej mąż odwiedzili studio "Pytania na śniadanie", by opowiedzieć, czy chudnięcie w parach jest łatwiejsze. Towarzyszyła im doktor Barbara Jerschina - internistka, specjalistka od odchudzania i medycyny estetycznej.

Odchudzanie pary zainicjował Mateusz Lisiecki-Waligórski, który na pół roku przed początkiem zdjęć do nowego filmu postanowił zrzucić kilkanaście kilogramów. - To jest kluczowa historia - motywacja. To pchnęło nas do zmiany myślenia, zmiany stylu życia, zmiany podejścia. Gdybym to robił sam, to by mi się nie udało - powiedział aktor.

Przede wszystkim zmieniliśmy jedzenie. Są to mniejsze porcje. Okazało się, że w naszym przypadku forsujące ciało ćwiczenia nie działają, bo jesteśmy wtedy bardziej głodni

- zauważyła Waligórska, a jej mąż dodał, że zadbał też o higienę snu.

Barbara Jerschina o metamorfozie Waligórskiej i jej męża

U państwa to była estetyka i przywrócenie idealnej sylwetki i wagi. Natomiast generalnie nadwaga to stan przedchorobowy, a otyłość to choroba i odchudzanie musi odbywać się z lekarzem. Powinno to być leczenie kompleksowe. Do takiego dostęp w jednej placówce mamy rzadko, niestety. Specjalista, taka osoba jak ja, powinien się znać na chorobach wewnętrznych, endokrynologii, na elementach medycyny przeciwstarzeniowej, bo nie zawsze odchudzamy tylko młode osoby. Ważne jest dobranie odpowiednich leków i zabiegów. Pamiętajmy, że skóra oprócz tego, że ma chronić nasze ciało, to oprócz tego ma element estetyczny. Zdrowa skóra jest estetyczna. Dlatego chciałam powiedzieć wyraźnie - jak tylko pomyślimy o tym, żeby schudnąć, przede wszystkim musimy zadbać o naszą skórę. Co najmniej robić masaże ręczne. Mamy w tej chwili szereg, całą gamę zabiegów, które mogą przyspieszyć spalanie tkanki tłuszczowej w określonych partiach

- opowiedziała doktor Barbara Jerschina.

Jak nie raz opowiadała na swoim Instagramie Waligórska, w gabinecie pani doktor skupiła się na zmniejszeniu obwodu swoich bioder.

- Otyłość to choroba przebiegła i podstępna i lubi nawracać. Nawet jeśli narzekamy, że na coś nam brakuje, to żyjemy w czasach dobrobytu i nadmiernej dostępności jedzenia - dodała pani doktor.

