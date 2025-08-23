Specjalistka od odchudzania ujawnia, jak poprawić życie erotyczne. To ona odmieniła Kurowską i Kasprzyk

Adrian Nychnerewicz
2025-08-23 4:20

Doktor Barbara Jerschina, internistka i specjalistka medycyny estetycznej, od lat specjalizuje się w kompleksowym leczeniu problemów z wagą. To ona odpowiada za spektakularną metamorfozę Joanny Kurowskiej (60 l.), która schudła już 17 kilogramów. Dba też o zdrowie i figury Agaty Młynarskiej (60 l.) czy Ewy Kasprzyk (68 l.). Jej misją jest nie tylko odchudzenie Polaków, ale i poprawa jakości ich życia - także erotycznego. Bo, jak się okazuje, nadwaga i otyłość mogą być jednymi z powodów naszych łóżkowych niepowodzeń.

Dr Barbara Jerschina odchudza Polaków. Jak poprawić ich życie erotyczne?

"Super Express": - Pani doktor, ludzie szukają różnych przyczyn problemów łóżkowych. Czy jedną z nich może być nadwaga lub otyłość?

Barbara Jerschina: - Zdecydowanie tak. Przede wszystkim nadmiar tkanki tłuszczowej i kilogramów powoduje, że łatwiej się męczymy, na ogół wiąże się to z gorszą kondycją fizyczną. To nie bierze się z niczego - przeważnie nie ćwiczymy, jesteśmy mało aktywni fizycznie. Nadmierne, niezdrowe posiłki też nie służą dobremu libido i dobrej formie fizycznej. Hormony płciowe, wiążąc się z tkanką tłuszczową, powodują, że ochota na seks spada.

Ponadto kobiety z nadwagą czy otyłością mają większą skłonność do zatrzymywania wody i obrzęków uogólnionych - w tym narządów płciowych zewnętrznych - co może powodować, że w trakcie zbliżenia odczuwać będą nie przyjemność, a pieczenie, ból i dyskomfort.

- Czy pacjenci często zauważają poprawę życia erotycznego po schudnięciu? Zwiększenie lub w ogóle powrót libido?

- Zawsze przywrócenie zdrowego stylu życia, obniżenie masy ciała, zwiększenie aktywności fizycznej i dotlenienie organizmu powoduje, że wzrastają nasze chęci do życia, i w związku. Wraca też libido. 

Czy seks odchudza? Dr Jerschina komentuje

- Dzieje się to dlatego, że wracają do zdrowia, ale też zaczynają lepiej się czuć, więc wraca ich pewność siebie, prawda?

- Oczywiście. Nasza samoocena i pewność siebie jest związana z wyglądem. Gdy lepiej wyglądamy, jesteśmy zadbani czujemy się bardziej szczęśliwi - rośnie nasz apetyt na życie i możliwości uczestniczenia w różnych aktywnościach. Ochota na seks też jak najbardziej wzrasta.

- Czy można powiedzieć, że powrót do aktywności seksualnej wspomaga efekty pani leczenia?

- Zdecydowanie, seks jest bardzo ważną dziedziną ludzkiego życia, a poza wszystkim też jakąś formą aktywności fizycznej, zadowolenia psychofizycznego, odprężenia, poczucia szczęścia, bliskości, relacji, odczuwania miłości. Wszystko to nakręca pozytywną spiralę w naszym życiu! 

Doktor Barbara Jerschina odchudza Polaków
17 zdjęć
