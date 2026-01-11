Pożar w Ośrodku Terapii i Rehabilitacji Uzależnień Monar w Budach Zosinych objął dach i poddasze, wymuszając ewakuację pracowników i pensjonariuszy.

16 osób bezpiecznie opuściło budynek. Z ogniem walczy 14 zastępów straży pożarnej.

Droga przy ośrodku jest zablokowana. Ewakuowani znaleźli tymczasowe schronienie.

Jakie są przyczyny pożaru i czy ośrodek będzie mógł wznowić działalność?

Pożar w Monarze w Budach Zosinych. Co się stało?

− Zgłoszenie o pożarze dachu w ośrodku Monaru przy ulicy Praskiej w miejscowości Budy Zosine otrzymaliśmy o godzinie 10:28. Po dojeździe pierwszych zastępów na miejsce okazało się, że ogień rozprzestrzeniał się na połowę dachu i poddaszu. 16 osób ewakuowało się z budynku − powiedział w rozmowie z „Super Expressem” mł. asp. Rafał Łyszkowski, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim.

Ewakuacja i działania straży pożarnej

Strażak dodaje, że ogień objął blisko 50 procent dachu. Budynek, w którym doszło do pożaru, ma wymiary 35 na 15 metrów i około 9 metrów wysokości. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych.

Skala pożaru i brak poszkodowanych

− Ze względu na panujący mróz, organizowane jest tymczasowe schronienie dla osób, które się ewakuowały − dodaje dalej mł. asp. Łyszkowski.

Tymczasowe schronienie dla ewakuowanych

Droga w pobliżu ośrodka jest nieprzejezdna. W akcji gaśniczej uczestniczy 14 zastępów straży pożarnej. Strażacy starają się opanować żywioł i zabezpieczyć budynek, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo ewakuowanym osobom.

− Osoby przebywające w ośrodku zostały przetransportowane, dzięki zaangażowaniu wójta gminy Jaktorów, do innego ośrodka, do lokum tymczasowego. Działania nadal trwają i mogą potrwać jeszcze przez kilka godzin − podsumował strażak.

