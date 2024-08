Od lat 80. wyciągał ludzi z dna. Niezwykła historia Marka Kotańskiego

Jeden bliźniak był absolutnie zaangażowany, z wielkim sercem, potrafiący wyciągać człowieka z psychicznego dna. Był odważny, szedł jak taran, potrafił mówić ze swadą, nie bał się ludzi, nie bał się partyjnych bonzów. Mówił, o co chodzi, i zawsze trafiał w czułą nutę – to są nasze dzieci, to jest nasza przyszłość. Każdy, nawet ten partyjny bonza ma dzieci… A drugi bliźniak był pazerny na zaszczyty, na dobra wszelkiego rodzaju, na to, żeby być pierwszym – on jeden, jedyny i nikt więcej…