Aneta Kręglicka wyjawiła, jak dba o urodę. Takiej odpowiedzi nikt się nie spodziewał

Aneta Kręglicka niedawno miała urodziny i skończyła 60 lat. Mimo dojrzałego wieku gwiazda chętnie prowadzi swoje konto w mediach społecznościowych. To właśnie tam chwali się swoją pracą, a także pokazuje, jak wygląda jej życie prywatne. Niedawno modelka udzieliła wywiadu, w którym wyjawiła sekret pięknego wyglądu.

Aneta Kręglicka w najnowszym wywiadzie wyznała, co robi, aby przez wiele lat prezentować tak piękny wygląd. Okazuje się, że się nie odchudza, chociaż wiele osób ją o to podejrzewa. Była modelka, regularnie ćwiczy oraz kładzie się wcześnie spać. Jak sama mówi, jej tryb życia jest bardzo higieniczny. Mądrze korzysta też z usług kosmetyczki czy lekarza medycyny estetycznej.

Nie odchudzam się wbrew temu, co niektórzy myślą. Ćwiczę, śpię, o godz. 22.00 jestem w łóżku, czytam, zasypiam i wstaję o szóstej. Mam taki higieniczny, zdrowy rytm. Nie jestem codziennie u kosmetyczki, fryzjerki czy lekarza medycyny estetycznej. Nie mam na to czasu. Robię to wszystko bardzo zdroworozsądkowo - wyjawiła Kręglicka w wywiadzie dla portalu plejada.pl.

Aneta została zapytana o to co sądzi o poprawianiu urody. Okazuje się, że nie jest na bakier z medycyną estetyczną.

Na sam koniec dodała również, że wszystko zależy od stworzenia odpowiedniej rutyny pielęgnacyjnej. Oczywiście w połączeniu z mezoterapią igłową i laserem, które wykonywane są przez odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów.

Codzienna pielęgnacja to podstawa. Odpowiednie kosmetyki, masażery - to jest dla mnie rzecz numer jeden. Numer dwa to rzeczywiście zabiegi, których się nie da zrobić w domu, takie jak mezoterapia igłowa czy laser. To robię regularnie w gabinetach medycyny estetycznej - powiedziała Aneta Kręglicka Plejadzie.