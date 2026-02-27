Sylwia Gliwa oddała hołd Bożenie Dykiel, swojej serialowej mamie. Na cmentarzu stawiła się cała na czarno

Pogrzeb Bożeny Dykiel odbył się w środę 25 lutego 2026 roku w Warszawie. Aktorka, znana m.in. z roli Marii Zięby w serialu "Na Wspólnej", zmarła 12 lutego w wieku 77 lat. Informacja o nagłej śmierci popularnej i bardzo lubianej artystki wstrząsnęła nie tylko jej rodziną, ale i wszystkimi, którzy od lat cenili jej pracę. Nic więc dziwnego, że na pożegnaniu, a później na pochówku gwiazdy pojawiły się tłumy.

Nabożeństwo żałobne zostało odprawione w Kościele Środowisk Twórczych przy Placu Teatralnym w Warszawie. Mszę koncelebrował ks. Andrzej Luter, który podczas kazania musiał kilkukrotnie upominać zgromadzonych, by zachowali ciszę i powagę. Wszystko przez rozbrzmiewający aż trzykrotnie dźwięk dzwonka telefonu komórkowego. Po zakończeniu mszy, gdy wynoszono urnę z prochami aktorki, żałobnicy pożegnali ją gromkimi brawami - tradycyjnym gestem pożegnania wybitnych artystów.

Zobacz także: Skandal na pogrzebie Bożeny Dykiel. Ksiądz przerwał kazanie! Musiał apelować do uczestników uroczystości

Dykiel spoczęła niedaleko miejsca, gdzie pochowano Edwarda Linde-Lubaszenkę

Bożena Dykiel spoczęła na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Jej grób znajduje się w sąsiedztwie mogiły Edwarda Linde-Lubaszenki. Pogrzeby aktora i jego koleżanki po fachu odbyły się dzień po dniu, uczestniczył w nich ten sam duchowny, nabożeństwo odbyło się w tym samym kościele.

W ostatniej drodze aktorce towarzyszyła rodzina, w tym mąż Ryszard Kirejczyk oraz córki Maria i Zofia. Pojawiły się również tłumy fanów oraz liczni przedstawiciele świata kultury, w tym część obsady serialu "Na Wspólnej". Podczas uroczystości wystawiono wzruszający portret aktorki z sesji, która była związana z serialem.

Zobacz także: W dniu pogrzebu Bożeny Dykiel odwołano zdjęcia do "Na Wspólnej". Tak ekipa serialu pożegnała aktorkę!

Odwołano zdjęcia do "Na Wspólnej", by godnie pożegnać Dykiel

Jak udało nam się dowiedzieć, producenci zapewnili osobom pracującym przy "Na Wspólnej" możliwość pożegnania aktorki. Chociaż na planie codziennie trwają intensywne prace, to na dzień pogrzebu zostały one przerwane. Według informatora przygotowano również autobus, który zawiózł żałobników na miejsce pogrzebu.

W dniu, w którym będzie pogrzeb Bożeny Dykiel, odwołują zdjęcia i produkcja zapewnia autokar i zawiezie ich na pogrzeb. Bo tam poza aktorami to też cały dział techniczny chce iść i wiele osób zza kulis - mówił informator.

Zobacz także: Wyjątkowy symbol na pogrzebie Bożeny Dykiel. Tylko prawdziwi fani to dostrzegą

Sylwia Gliwa w czerni. Oddała hołd serialowej mamie

Jedną z gwiazd "Na Wspólnej", które oddały hołd Dykiel, była Sylwia Gliwa. Na cmentarzu wyróżniała się eleganckim strojem - była cała odziana w czerń, a na głowie miała niewielki kapelusz. Dykiel przez lata była jej serialową mamą.

Dzisiaj odeszła moja serialowa mama. Łezka kręci się w oku. Tak wiele się od niej nauczyłam. Zawsze była wsparciem i cudownym towarzyszem na planie. Składam kondolencje jej Bliskim i wszystkim, którzy mieli szczęście ją znać i z nią pracować. Dziękuję za każdą rozmowę między ujęciami, za mądre rady, za śmiech, który rozładowywał największe napięcia. Za profesjonalizm, klasę i serce, które wkładała w każdą scenę. Dla mnie była kimś więcej niż ekranową mamą - była mentorką i dobrym duchem planu. Zostanie ze mną w najpiękniejszych wspomnieniach i w każdej lekcji, którą mi dała - pisała Gliwa, gdy pojawiła się informacja o śmierci Dykiel.

Zobacz także: Pogrzeb Bożeny Dykiel ściągnął tłumy. Tak pożegnali prawdziwą gwiazdę!

Zobacz więcej zdjęć. Zaskakujące gesty na pogrzebie Bożeny Dykiel. Żałobnicy podchodzili do urny. Tak ją żegnali!

Tak wyglądał pogrzeb Edwarda Linde-Lubaszenki

47