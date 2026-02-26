Bożena Dykiel nie żyje. Uwielbiana aktorka odeszła w wieku 77 lat, a jej śmierć wstrząsnęła fanami oraz całym środowiskiem artystycznym. Była znana z ról w serialu "Na Wspólnej", "Alternaty 4", grała w wielu filmach fabularnych. Jej charakterystyczny głos, temperament i ogromna charyzma sprawiły, że przez dekady należała do najbardziej wyrazistych postaci polskiego ekranu.

Ostatnie pożegnanie i pochówek gwiazdy zaplanowano na 25 lutego. Pogrzeb odbył się w Warszawie. Msza żałobna została odprawiona w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym w samo południe, następnie około godziny 14:00 kondukt ruszył na Cmentarz Powązki Wojskowe, gdzie aktorka spoczęła wśród wybitnych postaci polskiej kultury.

Rodzina przekazała szczególną prośbę do żałobników - zamiast kwiatów bliscy prosili o wsparcie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach.

