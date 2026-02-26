Bożena Dykiel nie żyje. Uwielbiana aktorka odeszła w wieku 77 lat, a jej śmierć wstrząsnęła fanami oraz całym środowiskiem artystycznym. Była znana z ról w serialu "Na Wspólnej", "Alternaty 4", grała w wielu filmach fabularnych. Jej charakterystyczny głos, temperament i ogromna charyzma sprawiły, że przez dekady należała do najbardziej wyrazistych postaci polskiego ekranu.
Ostatnie pożegnanie i pochówek gwiazdy zaplanowano na 25 lutego. Pogrzeb odbył się w Warszawie. Msza żałobna została odprawiona w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym w samo południe, następnie około godziny 14:00 kondukt ruszył na Cmentarz Powązki Wojskowe, gdzie aktorka spoczęła wśród wybitnych postaci polskiej kultury.
Rodzina przekazała szczególną prośbę do żałobników - zamiast kwiatów bliscy prosili o wsparcie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach.
Bożena Dykiel - pogrzeb
11:23
Bożena Dykiel odeszła niespodziewanie. Przykrą wiadomość o śmierci legendarnej aktorki przekazał ksiądz Andrzej Luter.
11:26
Kilka dni temu w sieci pojawił się nekrolog Dykiel.
12 lutego 2026 roku odeszła w wieku 77 lat Nasza Ukochana Żona, Mama i Babcia.
11:42
Mszę zaplanowano na godzinę 12, ale żałobnicy zaczęli gromadzić się w kościele dużo wcześniej. Panowała podniosła, smutna atmosfera. Bożena Dykiel był uwielbianą gwiazdą, ale też żoną, mamą i babcią.
11:45
Najbliżsi zmarłej aktorki poprosili żałobników nie o kwiaty, a o wsparcie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach.
11:56
11:56
Taką Bożenę Dykiel zapamiętamy!
12:07
Na pogrzeb Bożeny Dykiel przybyło wiele znanych osób. Wzrok przyciągała Emilia Krakowska. Aktorka czarny strój ozdobiła czerwonym szalem, a w dłoni niosła czerwone kwiaty.
12:14
Na mszy pojawiło się wiele osób, które pragnęły oddać hołd zmarłej aktorce.
12:15
W pewnym momencie w kościele rozległ się dźwięk, który zakłócił mszę, a ksiądz musiał zaapelować o wyłączenie telefonów komórkowych!
12:19
Ewa Ziętek pożegnała koleżankę po fachu.
12:26
Bardzo smutny dzień...
12:28
Choć rodzina prosiła, by nie przynosić na pogrzeb kwiatów, w kościele i tak pojawiło się mnóstwo wieńców. Niektórzy żałobnicy zdecydowali się na symboliczne wiązanki lub pojedyncze kwiaty.
12:30
Ksiądz po raz kolejny musiał zwrócić żałobnikom uwagę! Znów poszło o dźwięk dzwonka w telefonie komórkowym. Oburzyli się również sami uczestnicy pogrzebu. Zazwyczaj bowiem takie sytuacje nie mają miejsca podczas uroczystości pogrzebowych.
12:44
Ksiądz podczas kazania przeczytał list od najbliższej rodziny Bożeny Dykiel:
Najbliższa rodzina przysłała do mnie kilka zdań, żebym je przeczytał. Bożena Dykiel - znakomita aktorka. Dla nas przede wszystkim ukochana żona, mama i babcia. Była wspaniałym, cudownym i ciepłym człowiekiem. Dbała o wszystkich. Jak zawsze uśmiechnięta. Była słońcem, naszym słońcem, które o wiele za wcześnie zgasło. Bożenko, bardzo Cię kochamy i strasznie tęsknimy.
12:48
Przy urnie wystawiono wyjątkowe ujęcie aktorki.
12:53
12:57
Podczas mszy nie zabrakło przemówień. Najpierw głos zabrał wiceminister kultury, później żałobnicy usłyszeli list od Rafała Trzaskowskiego.
12:58
Dźwięk dzwonka telefonu komórkowego zakłócił mszę po raz trzeci!
13:00
Na pogrzebie ujawniono szczegóły śmierci Dykiel. Zdradził je w swojej przemowie wiceminister kultury - kolega męża aktorki, który zadzwonił do niego po tym, jak gwiazda zmarła.
13:14
Msza, która została kilka razy przerwana, dobiegła końca.
13:20
25 lutego pożegnano Bożenę Dykiel, a dzień wcześniej pochowany został Edward Linde-Lubaszenko. W kościele wystawiono trumnę ozdobioną rzeźbieniami.
13:23
Po bardzo uroczystym pogrzebie Linde-Lubaszenki jego syn Olaf pokazał w sieci zdjęcie miejsca pochówku ojca. Napisał dwa słowa, nie musiał dodawać nic więcej. Końcówka lutego to trudny czas. Dzień po dniu pochowano dwójkę wspaniałych aktorów.
13:23
13:37
Żałobnicy wyruszyli na cmentarz.
13:39
13:41
14:07
94-letnia Sława Przybylska darzyła Dykiel niezwykle ciepłymi uczuciami, wstrząsnęła nią śmierć koleżanki.
14:16
Trwa druga część pogrzebu Bożeny Dykiel.
14:18
Podczas pochówku wybrzmiała piękna piosenka "When I Fall in Love".
14:22
14:26
Bożena Dykiel spoczęła w grobie na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.
14:29
14:32
Na cmentarzu obok wieńca od najbliższych, stanął ten od Karola Nawrockiego!
14:34
Kwiatów było znacznie więcej...
14:40
Bożena Dykiel na zawsze pozostanie w pamięcie widzów.