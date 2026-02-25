Sława Przybylska naprawdę zrobiła to na pogrzebie Dykiel. Pochwaliła się... wieńcem

Paula Dąbrowska
2026-02-25 13:49

Pogrzeb Bożeny Dykiel zgromadził tłum gwiazd pogrążonych w potężnej żałobie. Niektórzy wylewali morze łez nad urną znanej aktorki. A inni... postanowili pochwalić się swoim wieńcem pogrzebowym na cześć koleżanki. Tym drugim tropem poszła właśnie inna znana polska i aktorka, Sława Przybylska. Musicie zobaczyć, co zrobiła i napisała. Szok!

Nie żyje Bożena Dykiel. Przyjaciele żegnają gwiazdę 

Świat polskiej kultury pogrążył się w żałobie po odejściu Bożeny Dykiel, jednej z najbardziej cenionych i charakterystycznych polskich aktorek. Zmarła 12 lutego 2026 roku w swoim domu w Izabelinie, w wieku 77 lat, a informację o jej śmierci przekazał mąż, Ryszard Kirejczyk.

Bożena Dykiel od 50 lat zachwycała nie tylko w teatrze, ale również w filmach i serialach. Współpracowała z takimi reżyserami jak Andrzej Wajda przy "Weselu" i "Ziemi obiecanej" oraz Stanisław Bareja w "Alternatywach 4". Jednak dla szerokiej publiczności na zawsze pozostanie Marią Ziębą z serialu "Na Wspólnej", w którą wcielała się przez ponad dwie dekady. W ostatnich latach aktorka zmagała się z problemami zdrowotnymi, w tym z chorobą serca, która wymagała operacji, oraz z depresją. W 2025 roku zdecydowała się na przerwę w pracy zawodowej, by poświęcić się rekonwalescencji.

Pogrzeb odbył się 25 lutego 2026 roku w Warszawie. Aktorkę żegnały tłumy: rodzina, przyjaciele, fani oraz liczne osobistości ze świata kultury, m.in. Emilia Krakowska, Mieczysław Hryniewicz, Joanna Jabłczyńska, Wiktor Zborowski, Małgorzata Pieczyńska i Magdalena Zawadzka.

Tak wyglądał pogrzeb Edwarda Linde-Lubaszenki

Tak Sława Przybylska pożegnała Bożenę Dykiel 

Oprócz gwiazd "Na Wspólnej", swój osobisty hołd postanowiła oddać gwiazda polskiej muzyki, 94-letnia Sława Przybylska. Okazało się, że darzyła Dykiel niezwykle ciepłymi uczuciami i wstrząsnęła nią śmierć koleżanki. Opublikowała dramatyczne pożegnanie. 

- Z wielkim smutkiem żegnam naszą ukochaną Bożenę Dykiel. To nie tylko symbol, ale także część naszej wspólnej historii. Bożena była z nami w wielu niezapomnianych chwilach, przywołując uśmiech i poczucie humoru - napisała 

Pokazała również swój wieniec. Postawiła na mocną klasykę. Poszła jednak o krok dalej, co wywołało zmieszanie wśród internautów. Opublikowała dodatkowo dwa nagrania wprost z pogrzebu. Na pierwszym widzimy, jak pięknie ułożono od niej wieniec przed urną Bożeny Dykiel. Zrobiono nawet kilka sugestywnych zbliżeń. 

Drugi filmik to wyniesienie urny na zewnątrz, w kierunku cmentarza. Słychać w tle oklaski od żałobników. Słychać również kłótnie o stanie w miejscu w pierwszym rzędzie.

Jak udało nam się dowiedzieć, Sława Przybylska była nieobecna na pogrzebie. W jej imieniu hołd Bożenie Dykiel oddał manager. 

