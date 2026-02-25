Dawid Podsiadło wprawił fanów w osłupienie. Musiał się tłumaczyć po smutnym wyznaniu

Przemówienie Dawida Podsiadło na gali Bestsellerów Empiku 2025

Uroczystość rozdania Bestsellerów Empiku 2025 obfitowała w artystyczne uniesienia i liczne nagrody, jednak atmosferę zdominowało jedno, niespodziewane wydarzenie. W centrum uwagi znalazł się Dawid Podsiadło, którego wystąpienie na scenie przybrało zaskakująco ponury obrót, wprawiając organizatorów i gości w konsternację, a samego artystę zmuszając do późniejszej refleksji nad wypowiedzianymi zdaniami.

Dawid Podsiadło okazał się niekwestionowanym triumfatorem wieczoru, zgarniając m.in. tytuł Artysty Muzycznego Roku i stając się najbardziej utytułowaną postacią w historii tego plebiscytu. Impreza zorganizowana w studiu przy ulicy Łubinowej w Warszawie nieco przygasła, gdy wokalista moment odbierania statuetki wykorzystał na wygłoszenie gorzkiej refleksji, która zaskoczyła wszystkich obecnych.

- Ostatnie lata były dla mnie dziwne. Przestawałem wierzyć w sens tego, co robię, ale też w sens w ogóle. Dzięki temu może znowu go znajdę

Takie oświadczenie padło z ust Dawida Podsiadło przed zdezorientowaną publicznością. Wyznanie to wywołało konsternację wśród widowni i odbiło się tak szerokim echem, że piosenkarz, pojawiając się na scenie po raz kolejny, poczuł się w obowiązku sprostować swoją wcześniejszą wypowiedź i zmienić jego wydźwięk.

- Mega smutno powiedziałem wcześniej i dostałem SMS-em, czy wszystko w porządku? Natomiast wszystko jest ok. Nie martwcie się o mnie. Jeżeli się ktoś wystraszył, wszystko jest dobrze, jestem mega szczęśliwy i kocham śpiewać cały czas. Od tego się zaczęło i mam nadzieję, że tak będzie już zawsze. To jest najprzyjemniejsza rzecz. Śpiewam sobie codziennie. Ok, sorry, sorry. Cofnąłem się parę lat, już umiem mówić dzisiaj i jest fajnie z tą umiejętnością

Muzyk starał się wytłumaczyć z zaistniałej sytuacji, widząc, że jego słowa wywołały autentyczny lęk o jego kondycję psychiczną. Choć intencją drugiej wypowiedzi było uspokojenie nastrojów, cała sytuacja wypadła dość niezręcznie, mimo że publiczne przyznanie się do gorszego okresu czy słabości nie powinno być powodem do wstydu.

Dawid Podsiadło o ojcu w utworze Eight

Wystąpienie na gali Bestsellerów Empiku 2025 nie jest jedynym przykładem, gdy muzyk otwiera się przed publicznością na temat swoich trudnych przeżyć i emocji. Już na albumie "Annoyance and Disappointment" fani mogli usłyszeć utwór "Eight", w którym Dawid Podsiadło zawarł bardzo osobiste, wręcz bolesne odniesienia do relacji ze swoim ojcem.

„Jeśli kochasz jej uśmiech, gdy jesteś trzeźwy, nie sięgnąłbyś więcej po kieliszek. Jeśli myślisz, że zapomnę o tym, co się stało, wznieś kieliszek i znów się napij. Minęły lata — ty dzwonisz. Pękam ze śmiechu w chwili, gdy rozdzierasz mnie na kawałki”

Te wstrząsające słowa, wyśpiewane przez artystę w języku angielskim, stanowią dowód na to, że nie stroni on od poruszania tematów tabu. Takie gesty szczerości są niezwykle istotne, gdyż przypominają odbiorcom, że życie gwiazd, często idealizowane w mediach społecznościowych, w rzeczywistości nie jest wolne od trosk i osobistych dramatów.

Każdy, kto czuje, że problemy zaczynają go przerastać, powinien wiedzieć, gdzie szukać profesjonalnego wsparcia. Pomoc można uzyskać dzwoniąc pod numer 116 123 (Kryzysowy Telefon Zaufania dla dorosłych, czynny 14:00–22:00) lub 116 111 (Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, czynny całą dobę). Dostępne są również numery: 800 108 108 (telefon wsparcia, czynny 14:00–20:00), 800 12 12 12 (Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę) oraz 22 635 09 54 (telefon dla seniorów, czynny w wybrane dni 17:00–20:00).

