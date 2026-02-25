Szymon Majewski zakpił z Edyty Górniak. Sala wybuchnęła śmiechem

Edyta Górniak - 4 tysiące lat

Historia tej narracji sięga 2022 roku, kiedy to wokalistka zorganizowała na swoim profilu społecznościowym sesję pytań i odpowiedzi. To właśnie wtedy Edyta Górniak zaskoczyła fanów wyznaniem o liczbie swoich wcieleń. Gwiazda stwierdziła wówczas, że przebywa na Ziemi od 4 tysięcy lat, a obecne życie nie jest jej debiutem w tej rzeczywistości.

Deklaracja piosenkarki wywołała w mediach lawinę komentarzy, która nie ustaje do dziś, a frazy dotyczące jej wieku wciąż są popularne w wyszukiwarkach internetowych. Temat powrócił ze zdwojoną siłą podczas gali Bestsellery Empiku 2025 za sprawą prowadzącego. Szymon Majewski pozwolił sobie na złośliwy żart, sugerując, że słynny dąb Bartek jest rówieśnikiem naszej reprezentantki z Eurowizji.

Szymon Majewski żartuje z wieku Edyty Górniak

Dziennikarz od lat znany jest z ciętego języka i bezkompromisowego poczucia humoru, które prezentował w takich programach jak „Mamy cię” czy „Szymon Majewski Show”. Choć wspomniane formaty zniknęły z telewizji, Majewski udowodnił, że wciąż potrafi zaskoczyć publiczność celną puentą. Podczas wydarzenia niespodziewanie wbił szpilę nieobecnej na sali gwieździe, nawiązując do jej duchowych teorii.

Wiecie, że dąb Bartek ma [ocenę w Google] 4,7? I komentarze, jakie ma. "Przyjechałem, drzewo jak drzewo. No i?". A co ono, to drzewo, ma zrobić? TikToka nagrać dla nich? "Hej, to ja drzewo, dlaczego mnie warto lubić? Mam długie korzenie"? (...) Kurde, dąb Bartek ma parę tysięcy lat. Tyle, co Edyta Górniak. Ludzie, doceniajmy, słuchajcie, naprawdę - zażartował.

Reakcja zgromadzonych gości była natychmiastowa – na sali rozległy się głośne salwy śmiechu. Trudno jednak oczekiwać, by wokalistka zdecydowała się na publiczną odpowiedź w tej sprawie. Można przypuszczać, że artystka przywykła już do wykorzystywania jej nazwiska w skeczach i traktuje podobne uwagi z dystansem.

