Minął tydzień od niespodziewanej śmierci Bożeny Dykiel. Pogrzeb uwielbianej artystki odbędzie się już za kilka dni. Na jaw wyszły kolejne szczegóły związane z uroczystością. W sieci ukazał się również nekrolog, w którym rodzina zmarłej zwróciła się do żałobników ze szczególną prośbą!

Bożena Dykiel i Ryszard Kirejczyk przeżyli razem pół wieku

W wieku 77 lat zmarła Bożena Dykiel. O śmierci aktorki jako pierwszy poinformował ksiądz Andrzej Luter. "BOŻENA DYKIEL nie żyje. Aktorka żywioł!" - napisał krótko, a następnie wymienił ikoniczne role aktorki. Przykra wiadomość wstrząsnęła Polską i wiele osób nie mogło w nią uwierzyć.

Bożena Dykiel rozpoczęła swoją karierę na początku lat 70. i przez pięć dekad niemal nie schodziła z planów filmowych i desek teatrów. Pracowała niemal do utraty tchu i długo bagatelizowała problemy zdrowotne. Dopiero kilka lat temu postanowiła zwolnić i znacznie ograniczyła swoją artystyczną działalność.

Aktorka wycofała się, by mieć też więcej czasu dla rodziny. Przez pół wieku związana była z jednym mężczyzną. Ryszard Kirejczyk był miłością jej życia. Poznali się w Japonii na planie polsko-japońskiego melodramatu "Ognie są jeszcze żywe". Do ojczyny wrócili już jako para. W 1979 roku na świecie pojawiła się ich córka Maria, a dwa lata później do rodziny dołączyła Zofia.

Znamy datę i miejsce pogrzebu Bożeny Dykiel

Rodzina Bożeny Dykiel przeżywa właśnie bardzo trudne chwile i szykują się do pogrzebu ukochanej żony, mamy i babci. Kilka dni temu przekazano, że uroczystości będą mieć charakter państwowy. Decyzją najbliższych aktorka zostanie pochowana na Powązkach Wojskowych w rodzinnym grobie, który znajduje się w kwaterze C w rzędzie 1B – 6. 

Informacje o dacie i miejscu w środowe popołudnie przekazał ksiądz Luter. Uroczystości pogrzebowe Bożeny Dykiel odbędą się w środę, 25 lutego. Msza święta rozpocznie się o godzinie 12:00 w warszawskim Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym. Po jej zakończeniu nastąpi przejazd na Powązki Wojskowe. Tam o godzinie 14:00 spod bramy wyruszy kondukt żałobny.

Rodzina Bożeny Dykiel ma prośbę do żałobników

Na kilka dni przed pogrzebem do sieci trafił nekrolog artystki. Ukazał się on na stronie nekrologi.wyborcza.pl. Potwierdzono w nim datę i miejsce pogrzebu. Rodzina Bożeny Dykiel zwróciła się również do żałobników ze szczególną prośbą.

W opisie przekazano, by nie składać rodzinie kondolencji na cmentarzu. Następnie poproszono, by zamiast kwiatów wesprzeć wybraną przez rodzinę organizację. 

Prosimy o nieskładanie kondolencji. Zamiast kwiatów prosimy o wsparcie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach – przekazano.

