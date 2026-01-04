Daria Ładocha rozstała się po prawie 25-latach związku

Daria Ładocha (44 l.) to prezenterka telewizyjna, dziennikarka kulinarna, autorka książek oraz trenerka kuchni tajskiej. Przed laty założyła blog o "Mamałyga" o tematyce kulinarnej, który z czasem zyskał sporą popularność. Jej specjalnością jest kuchnia tajska. W 2015 roku dołączyła do ekipy "Dzień Dobry TVN", gdzie występuje w roli specjalistki od gotowania.

Szybko stała się jedną z największych gwiazd TVN. W 2020 roku Daria Ładocha zastąpiła Agnieszkę Woźniak-Starak (46 l.) w roli prowadzącej "Azja Express". Program jest jedną z najpopularniejszych produkcji TVN. W połowie marca Ładocha opublikowała post, w którym pożegnała się z lubianą produkcją. Stwierdziła przy tym, że czekają na nią nowe wyzwania.

Tylko najbliżsi wiedzieli wtedy, że prezenterka przeżywała równocześnie o wiele trudniejsze rozstanie. Kilka tygodni później poinformowała o zakończeniu wieloletniego związku. Byłego już partnera, Bartka Kulitę, poznała jako nastolatka. Ona miała 17, on 24 lata. Od tamtej pory byli niemal nierozłączni. Z czasem na świecie pojawiły się córki pary - 17-letnia Laura i 12-letnia Matylda.

Daria Ładocha była w rozpaczy po rozstaniu. "Płacz przez miesiące"

W ostatnich latach między partnerami nie układało się najlepiej. Dopiero po czasie była prowadząca "Azja Express" przyznała, że jako para przeżywali poważny kryzys. Nie chcieli jednak się zmierzyć z prawdą. Ładocha uciekła w pracę. Ostatecznie podjęła jednak trudną decyzję o zakończeniu niemal 25-letniego związku. Porównała to do operacji na otwartym sercu.

Po ponad roku opowiedziała o rozstaniu w rozmowie z magazynem "Viva". Daria Ładocha przyznała, że ich uczucie po prostu wygasło i nie byli już ze sobą szczęśliwi. Decyzja o zakończeniu relacji nie była łatwa, a pierwsze miesiące po rozstaniu były dla dziennikarki traumatyczne.

Teraz już jest łatwiej mi mówić o tym, ale dla mnie rozstanie było gigantyczną traumą. Pozycja embrionalna, leżenie na ziemi, płacz przez miesiące. Mi się rysy twarzy zmieniały przez płacz. Ja nie byłam w stanie sobie poradzić z bólem - wyznała w "Vivie".

Szczególnie trudna była dla niej wyprowadzka byłego partnera z ich wspólnego mieszkania. Człowiek, z którym żyła całe swoje dorosłe życie nagle zniknął.

Nie byłam w stanie poradzić sobie z tym, że tej osoby, którą znam przez całe dorosłe życie, nie ma nawet obok w mieszkaniu. A kiedy zniknęły jego rzeczy z domu, nie byłam w stanie wytrzymać w ogóle na poziomie skóry, która mnie swędziała - mówiła Ładocha.

Dziś układają sobie życie na nowo. Bartek Kulita jest w nowym związku, a Daria Ładocha skupia się na swoim rozwoju oraz relacji z córkami. Podkreśliła, że ojciec nastolatek aktywnie uczestniczy w ich życiu i wszyscy uczą się funkcjonowania w patchworkowej rodzinie.

