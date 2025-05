Daria Ładocha nagle zrobiła to dla Tomasza Jakubiaka! Doda nie mogła opanować łez. "Tomuś, to jest właśnie moje pożegnanie"

Tomasz Jakubiak zmarł 30 kwietnia, a 13 maja odbył się pogrzeb powszechnie lubianego szefa kuchni. Na mszy żałobnej słychać było płacz, a przed kościołem zgromadziły się tłumy. W ostatniej drodze Tomkowi towarzyszyli żałobnicy w kolorowych strojach. Wśród nich byli jego najbliżsi - rodzina i przyjaciele, dla których Jakubiak znaczył tak wiele.

Niektórzy pożegnali się z nim w czasie pogrzebu, ale Daria Ładocha wspomniała o Tomaszu niemal tydzień później, podczas imprezy See Blogers w Łodzi.

Ładocha zadziwiła wszystkich. Nagle zdjęła buty i zaczęła śpiewać

Daria Ładocha pojawiła się na gali wydarzenia See Blogers i już miała wręczać nagrodę, gdy nagle rzuciła:

Dobry wieczór państwu, pięknie wyglądacie. To dopiero początek tego wieczoru i ja będę miała przyjemność wręczyć pierwszą statuetkę. Wręczę ją w dość nietypowy sposób osobie, która nauczyła mnie przede wszystkim odwagi, tego, że nie należy się bać. Obiecałam, że to zrobię mojemu przyjacielowi Tomkowi. A tej osobie zagroziłam kiedyś, że to zrobię. I dzisiaj dotrzymam zarówno obietnicy, jak i groźby.

I dodała:

Pamiętajcie tylko, że jestem kucharką i co nie dosolę, to dopieprzę, a co nie dotańczę, to dowyglądam.

Przy tych słowach zdjęła buty i... zaczęła śpiewać, wprawiając widownię w osłupienie.

Ładocha zaśpiewała "Dwie bajki" z 2005 r. - utwór z repertuaru Dody. Nagle sama Rabczewska wskoczyła na scenę, mimo bardzo wysokich szpilek na stopach, i dołączyła do Darii. Dalej śpiewały już razem, a Doda nie była w stanie powstrzymać łez. Widać było, jak ociera je wierzchem dłoni.

Pokonywanie lęków to sztuka życia. Ale nie będę kłamać, bardzo się bałam przed tym występem, ponieważ wymyśliłam to sobie dokładnie we wtorek. Obiecałam to kiedyś Tomkowi, mojemu przyjacielowi. Tomuś, to jest właśnie moje pożegnanie. Kiedyś jeszcze się spotkamy. Dziękuję Roxie Węgiel i Andre Danek oraz przyjaciołom za to, że uwierzyli w mój szatański plan - napisała Ładocha na swoim profilu na Instagramie.

Nagranie z występu Ładochy znajdziecie niżej.

Ładocha i Jakubiak byli jak rodzeństwo

Szefowa kuchni i szef kuchni - oboje otwarci, sympatyczni, oni musieli się ze sobą zaprzyjaźnić. I przyjaźnili się latami. Gdy wyszło na jaw, że Tomasz ciężko choruje, Daria nie dość, że była przy nim, to jeszcze apelowała o pomoc dla niego.

Daria to turbo kumpela, wręcz przyszywana siostra! Mimo swoich problemów zawsze znajdzie czas i stanie na posterunku. Potrafi w każdej sytuacji rozbawić, przytulić i dorzucić coś głupiego, żeby nie myśleć choćby o chorobie - pisał Jakubiak.

A Daria mówiła w sieci:

Tomek jest moim najukochańszym przyjacielem - karmicznym bratem. Rok temu byłam świadkową na jego ślubie. Uwielbiam jego żonę Anastazję i kocham ich synka. (...) Tomek, gdy zmarł mi tato, zaopiekował się całą moją rodziną, moimi dziewczynkami, moją mamą - zabrałeś nas nad morze. Teraz my zrobimy wszystko dla ciebie.

