Nie ma trumny na pogrzebie Tomasza Jakubiaka. Tak ozdobionej urny jeszcze nie widzieliśmy!

Pogrzeb Tomasza Jakubiaka. Niezwykła urna zamiast trumny

Pogrzeb Tomasza Jakubiaka miał być nietypowy. Zgodnie z wolą znanego z TVN zmarłego kucharza podczas uroczystości obowiązywały jasne i kolorowe stroje, a nie tak jak zwykle przy ostatnich pożegnaniach - ciemne. Jeszcze przed rozpoczęciem żałobnej mszy św. w kościele pojawił się tłum ludzi. Wielkie wrażenie wywarł wieniec od żony i synka Tomasza Jakubiaka. "Najukochańszemu mężowi i tacie żona Anastazja i synek" - taki napis widniał na przyczepionej do wieńca szarfie. Rodzina Tomasza Jakubiaka zdecydowała się go pochować nie w trumnie, lecz w urnie, co ostatnio jest coraz bardziej popularne. Nie było to jednak zwykła urna. Podczas pogrzebu ozdobiona pięknymi białymi, różowymi i fioletowymi kwiatami wyglądała naprawdę niezwykle. Przy urnie pojawiło się piękne zdjęcie kolorowe zdjęcie Tomasza Jakubiaka z czasów, gdy był jeszcze zdrowy.

Pod artykułem znajdują się zdjęcia z pogrzebu Tomasza Jakubiaka

Poruszający wpis profesor w dniu pogrzebu Tomasza Jakubiaka

Gwiazdor TVN zmarł 30 kwietnia. Przed śmiercią chorował na raka W dniu jego pogrzebu pojawił się poruszający wpis na Facebooku zamieszczony przez prof. Magdalenę Szpunar z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W jej poście Tomasz Jakubiak "przemawia" z zaświatów! Te słowa wszystkim wryją się w pamięć.

Dzisiaj ostatnie pożegnanie Tomasza Jakubiaka/ Walczyłem do końca do końca miałem nadzieję/ nie martwcie się kochane głodomory/ ja dam radę ja zawsze daję radę/ i jeszcze coś smacznego wam wysmażę/ Na niebieskich chmurach z cukrowej waty/ nie boli już nic/ szukam smaków których nie udało się odnaleźć/ ja dam radę ja zawsze daję radę/ Kochane głodomory napełnię wam brzuchy słońcem/ i mówię wam zza chmur że trzeba żyć/ trzeba żyć póki żyć można/ dopóki wskazówki nie powiedzą że to już/ Do końca, Magdalena Szpunar, 30.04.2025/ Tomkowi Jakubiakowi zm. 30.04.2025/