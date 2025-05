W dniu swojego pogrzebu Tomasz Jakubiak "przemawia" z zaświatów! Przejmujące słowa przeszywają serca

Tomasz Jakubiak nie żyje - bardzo smutna wiadomość błyskawicznie obiegła media 30 kwietnia. Informację przekazała rodzina zmarłego za pośrednictwem profilu na Instagramie słynnego kucharza z TVN. Gwiazdor w 2024 roku zdradził, że jest poważnie chory na raka. Leczył się i w Polsce, i za granicą. Bywały momenty lepsze i gorsze. Niestety życia kucharza nie udało się uratować... Pogrzeb Tomasza Jakubiaka odbędzie się we wtorek, 13 maja. Z racji tego, że kucharz zmarł poza granicami Polski (w Grecji), początkowo było pewne zamieszanie związane z ostatnim pożegnaniem. W końcu jednak rodzina zmarłego zamieściła komunikat, w którym ujawnione zostały szczegóły pogrzebu Tomasza Jakubiaka.

Wiadomo, że Tomasz Jakubiak spocznie niedaleko grobu znanego z "Tańca z Gwiazdami" Żory Korolyova, innego zdecydowanie przedwcześnie zmarłego gwiazdora. Kucharz - mimo że zmarł - w pamięci rodziny, przyjaciół i fanów jest i będzie obecny. W dniu pogrzebu Tomasza Jakubiaka pojawił się poruszający wpis na Facebooku, który zamieściła prof. Magdalena Szpunar z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W jej poście Tomasz Jakubiak "przemawia" z zaświatów! Przejmujące słowa przeszywają serca.

Dzisiaj ostatnie pożegnanie Tomasza Jakubiaka/ Walczyłem do końca do końca miałem nadzieję/ nie martwcie się kochane głodomory/ ja dam radę ja zawsze daję radę/ i jeszcze coś smacznego wam wysmażę/ Na niebieskich chmurach z cukrowej waty/ nie boli już nic/ szukam smaków których nie udało się odnaleźć/ ja dam radę ja zawsze daję radę/ Kochane głodomory napełnię wam brzuchy słońcem/ i mówię wam zza chmur że trzeba żyć/ trzeba żyć póki żyć można/ dopóki wskazówki nie powiedzą że to już/ Do końca, Magdalena Szpunar, 30.04.2025/ Tomkowi Jakubiakowi zm. 30.04.2025/